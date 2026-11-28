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Harry Maguire manquera le déplacement de Manchester United à Newcastle mercredi après avoir reçu son cinquième carton jaune de la saison en Premier League lors de la défaite 4-0 à domicile contre Brentford. Cette suspension est un nouveau coup dur pour Mauricio Pochettino, toujours en quête de sa première victoire à la tête de United, dont l'équipe a désormais encaissé au moins deux buts lors de sept mi-temps consécutives.

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Maguire averti en fin de match lors de la déroute contre Brentford

Maguire a écopé d'un match de suspension après avoir été averti pour un tacle glissé tardif sur Dango Ouattara à la 86e minute de la défaite de samedi à Old Trafford, alors que Brentford menait déjà 3-0. Comme le rapporte The Sun, il s'agissait du cinquième carton jaune du défenseur en Premier League cette saison, ce qui entraîne une suspension automatique.

Les joueurs qui reçoivent cinq cartons jaunes lors des 19 premiers matches de championnat de leur équipe sont suspendus pour un match. Maguire a atteint ce seuil après seulement 12 matches de championnat. Il avait déjà été averti contre Everton, Manchester City, Bournemouth et Chelsea.

Les problèmes défensifs de United s'aggravent

Le joueur de 33 ans manquera donc le déplacement à St James' Park, ce qui complique encore la tâche de Pochettino en défense. Après le doublé de Callum Wilson et les buts tardifs de Kristoffer Ajer et Kevin Schade, United a désormais encaissé au moins deux buts lors de sept mi-temps consécutives en Premier League. C'est la première équipe de l'histoire de la compétition à connaître une telle série.

Maguire a vécu un après-midi difficile contre Brentford, dont les contre-attaques ont mis en difficulté la défense de United. L'avenir de l'international anglais est également incertain : selon la presse, le club semble de moins en moins susceptible de lever l'option de prolongation d'un an de son contrat.

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Pochettino toujours en quête d'une première victoire

Pochettino n'a obtenu qu'un match nul lors de ses trois premières rencontres à la tête de l'équipe. United s'est d'abord incliné 4-0 à Liverpool, un match au cours duquel Leny Yoro a été expulsé , avant de faire match nul 2-2 contre le Sporting en Ligue des champions. United reste 19e de Premier League avec seulement huit points.

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Le club pourrait tomber à la dernière place si Crystal Palace bat Hull dimanche. La défaite contre Brentford a également porté à dix matches sa série sans victoire en championnat, une première depuis janvier 1990.

Newcastle, prochain adversaire de United

Pochettino doit maintenant trouver une solution en défense centrale pour le déplacement à Newcastle mercredi, avant la venue de Coventry à Old Trafford le week-end prochain pour un match qui s'annonce déjà impératif à gagner pour Manchester United, en difficulté.