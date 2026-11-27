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La participation du Portugais Bruno Fernandes, capitaine de Manchester United, au match face à Brentford est incertaine. Malade, il a manqué le dernier entraînement avant la rencontre prévue demain samedi à Old Trafford, en Premier League.

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Selon le quotidien britannique « The Sun », Fernandes a manqué par précaution la séance d'entraînement organisée vendredi matin au centre de Carrington, après avoir signalé au staff technique qu'il ne se sentait pas en bonne santé.

Le joueur de 32 ans s'était bien présenté au centre d'entraînement de Manchester United à Carrington, mais l'entraîneur Mauricio Pochettino a convenu avec lui de la nécessité de se reposer et de ne pas participer à la séance.

Le capitaine de Manchester United a inscrit un doublé lors du match nul 2-2 face au Sporting Lisbonne mercredi dernier. Il doit passer une évaluation médicale avant la réception de Brentford à Old Trafford, demain samedi.

Le staff médical de Manchester United continuera d'évaluer l'état de Fernandes au cours des prochaines vingt-quatre heures, et la décision finale concernant sa participation sera prise le plus tôt possible avant le coup d'envoi.

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Le match de samedi revêt une grande importance pour Manchester United, qui a besoin de la victoire après être tombé à la dix-neuvième place du classement de la Premier League, avec cinq défaites pour une seule victoire lors des 11 premières journées.

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Fernandes n'a manqué que six matchs depuis son arrivée à Manchester United en janvier 2020. Il a également pris part jeudi matin à une séance en salle de musculation à Lisbonne, la capitale portugaise.

Manchester United espère par ailleurs récupérer Harry Maguire pour le match face à Brentford, bien que le défenseur ait signalé au staff technique avoir subi une contusion après le nul contre le Sporting Lisbonne.

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La star portugaise a retrouvé son efficacité devant le but après un début de saison difficile, avec cinq buts et deux passes décisives lors de ses six derniers matchs avec son club et sa sélection.

Par ailleurs, Marcus Rashford n'a plus joué depuis la défaite de son équipe face à l'Atlético de Madrid le 13 octobre dernier, en raison d'une blessure à la hanche, mais il s'est entraîné individuellement mardi, avant le départ de la délégation pour Lisbonne.

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Carlos Baleba a également été aperçu en discussion avec Pochettino au centre de Carrington en début de semaine, mais il poursuit ses soins pour une blessure aux ischio-jambiers contractée lors du match nul 4-4 face à Aston Villa.

Brentford ne s'est plus imposé à Old Trafford depuis 1937, mais a enchaîné les succès dans son stade, le Gtech, ces dernières années.

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Manchester United a encaissé 23 buts en 11 matchs de Premier League et n'a plus gagné dans la compétition depuis le 30 août dernier, lorsqu'il avait renversé Ipswich Town, promu cette saison dans l'élite, pour s'imposer 5-2.

De son côté, Brentford réalise une très belle saison : le club occupe la sixième place avec neuf points d'avance sur Manchester United, et seuls Manchester City et Brighton ont marqué davantage que ses 20 buts en championnat.

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Dans un autre registre, la Fédération anglaise de football a annulé la suspension d'un match infligée à Leny Yoro, après avoir accepté l'appel concernant le carton rouge reçu à la huitième minute du match entre Manchester United et Liverpool, perdu 0-4 par Manchester United dimanche dernier.

Matheus Cunha pourrait avoir l'occasion de pallier l'absence de Fernandes au poste de meneur de jeu, le Brésilien n'ayant pas fait le déplacement au Portugal en raison d'une suspension consécutive à son expulsion face à la Roma.