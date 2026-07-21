Nouveau revers pour le PSV. L'accord avec le RC Lens concernant Armando Obispo a également échoué, selon l'Eindhovens Dagblad. Auparavant, le club d'Eindhoven avait déjà vu le transfert d'Adamo Nagalo capoter.

Plus tôt dans la semaine, après des négociations ardues, un accord avait été trouvé concernant le transfert du défenseur. Après plusieurs offres rejetées, le PSV avait obtenu le montant réclamé : 5,5 millions d’euros devaient être versés par le club français.

Selon l’Eindhovens Dagblad, il ne restait plus qu’à finaliser les conditions personnelles pour que le défenseur devienne officiellement un joueur de Lens. L’ED indique toutefois que ces négociations n’ont rien donné : un accord verbal avait été trouvé, mais il n’a pas pu être formalisé par écrit.

Comme Nagalo, le défenseur n’avait pas encore passé la visite médicale. Pour l’instant, les raisons précises de l’échec restent inconnues : ni le PSV ni Lens ne se sont exprimés à ce sujet.

Selon le quotidien, le club néerlandais n’a toutefois pas à revoir ses plans de recrutement : un arrière gauche et un défenseur central demeurent les priorités de Peter Bosz.

Contrairement à Nagalo, Obispo reste dans les plans sportifs : le défenseur originaire de Curaçao n’était pas contraint de partir et demeure une option pour Bosz. Le milieu burkinabé, lui, est libre de s’en aller. Konyaspor serait intéressé, mais uniquement sous forme de prêt.