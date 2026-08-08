Comme l’a annoncé le club deux semaines avant le début du championnat, le milieu de terrain s’est « blessé à la capsule de l’épaule droite lors d’un duel à l’entraînement ». Cette blessure sera « traitée de manière conservatrice ».

Le duel fatal s’était produit jeudi. Le visage déformé par la douleur, il avait dû être pris en charge et s’était à plusieurs reprises tenu l’épaule, a rapporté le portail en ligne RBlive.

Pour Ouedraogo, qui figurait dans l’effectif de l’équipe d’Allemagne lors de la dernière Coupe du monde en tant que remplaçant de dernière minute, il s’agit du prochain revers sur le plan de la santé. En raison d’une blessure à un tendon du genou gauche, il avait déjà dû observer plusieurs mois d’arrêt au début de l’année.

Il avait également manqué plusieurs semaines à la fin de l’année précédente en raison d’une blessure à un tendon dans le creux du genou gauche. Après le départ libre de Xaver Schlager, Ouedraogo est en principe prévu pour occuper ce rôle au milieu de terrain axial chez les Saxons.