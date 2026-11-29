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Le service médical du Bayern Munich reste très sollicité alors que le leader de Bundesliga doit faire face à un nouveau coup dur. Le club a confirmé dimanche que le polyvalent milieu Konrad Laimer serait absent pendant une longue période après un match disputé dans le nord de l’Allemagne.

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Une grave blessure à la cheville confirmée

Le Bayern Munich a officiellement annoncé que Laimer avait subi une luxation d’un tendon de la cheville droite lors du match au Volksparkstadion . Entré en jeu à la 52e minute, le joueur de 29 ans a dû être remplacé trois minutes seulement avant le coup de sifflet final. Le staff médical a confirmé le diagnostic dimanche matin, un coup dur pour la profondeur de l’effectif de Vincent Kompany dans une période chargée du calendrier national et européen.

Selon le communiqué officiel du club, l’international autrichien, capable d’évoluer à plusieurs postes, sera indisponible pour le moment et doit être opéré sans attendre. Le club a fait une brève mise au point sur ses canaux officiels : « Konrad Laimer a subi une luxation d’un tendon de la cheville droite lors du match de Bundesliga contre Hambourg et doit être opéré. L’international autrichien sera indisponible pour le moment. »

Une longue convalescence attendue

Selon Sky Germany, le club n’a pas officiellement communiqué de date de retour, mais la nature de l’opération laisse présager une longue absence. D’après les informations rapportées, l’intervention de Laimer était programmée dès dimanche afin d’entamer immédiatement le processus de guérison. L’objectif est de lui permettre de commencer sa rééducation au plus vite, même si son retour en pleine possession de ses moyens devrait prendre plusieurs mois plutôt que quelques semaines.

Le milieu pourrait être absent environ trois mois, selon la façon dont son corps réagira à l’opération et à la kinésithérapie qui suivra. Pour Kompany, perdre un joueur aussi fiable et polyvalent est un casse-tête tactique, d’autant que Laimer peut suppléer Joshua Kimmich ou évoluer au poste d’arrière droit si nécessaire.

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Les inquiétudes s’accumulent pour Kompany

La blessure de Laimer tombe particulièrement mal pour le Bayern, dont l’infirmerie compte déjà plusieurs joueurs de l’équipe première . Le club a récemment confirmé une blessure musculaire de Jamal Musiala, tandis que d’autres joueurs importants, comme Serge Gnabry et Alphonso Davies, viennent tout juste de reprendre l’entraînement collectif complet. Ce nouveau coup dur réduit encore les options d’un effectif qui lutte actuellement en tête de la Bundesliga tout en disputant la Coupe d’Allemagne et la Ligue des champions.

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Le match nul et vierge à Hambourg était déjà perçu comme une occasion manquée de conforter sa place en tête du classement. La perte de Laimer assombrit encore davantage le week-end du Bayern.

Cap sur le huitième de finale de Coupe d’Allemagne

Le Bayern n’a guère le temps de s’attarder sur l’absence de Laimer : un huitième de finale crucial de Coupe d’Allemagne contre le Hertha Berlin approche. Le staff devra rapidement déterminer qui peut combler le vide tactique au milieu de terrain, alors que l’équipe doit retrouver son efficacité offensive après être restée muette à Hambourg. La rotation sera essentielle, mais sans Laimer, Kompany dispose de nettement moins de solutions pour ménager ses titulaires fatigués avant ce match à élimination directe.