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Nouveau coup dur pour la star néerlandaise, victime de l'entraîneur Koeman

Pays-Bas vs Suède
Pays-Bas
Suède
Coupe du monde
R. Koeman
M. Depay
Pays-Bas

Ronald Koeman, le sélectionneur des Pays-Bas, a annoncé le onze de départ des « Oranje » pour affronter la Suède ce samedi soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

La star Memphis Depay est à nouveau laissée sur le banc, comme lors du premier match face au Japon.

Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch et Cody Gakpo sont toutefois bien titulaires.

Les Néerlandais avaient débuté par un match nul 2-2 face au Japon, tandis que la Suède s’était imposée 5-1 contre la Tunisie.

Voici le onze néerlandais aligné : 

Coupe du monde
Tunisie crest
Tunisie
TUN
Pays-Bas crest
Pays-Bas
PAB
Coupe du monde
Japon crest
Japon
JAP
Suède crest
Suède
SWE

Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Jan-Paul van Hecke, Frenkie de Jong, Tijani Reinders, Ryan Gravenberch, Donell Malen, Cody Gakpo et Brian Brobbey.

De son côté, Graham Potter, le sélectionneur suédois, a aligné le onze suivant pour défier les Pays-Bas :

Kristoffer Nordfeldt, Gustav Lagerbäck, Victor Lindelöf, Isaac Hien, Yassine El Ayari, Alexander Bernhardsson, Jesper Källström, Gabriel Gudmundsson, Benjamin Nigrén, Victor Gyökeres, Alexander Isak.

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