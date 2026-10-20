Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a reçu un coup potentiel avant le choc attendu face au Paris Saint-Germain, après l'apparition de doutes quant à la capacité de Rodri à être titularisé, le milieu de terrain souffrant d'une fatigue musculaire qui pourrait pousser le staff technique à le ménager afin d'éviter une aggravation de son état.









Le Barça se prépare à affronter le Paris Saint-Germain ce mardi soir au Parc des Princes, dans l'affiche de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le journaliste espagnol Juan Jesus a révélé que Rodri n'était pas dans sa meilleure forme lors des entraînements, et qu'il a terminé la séance en souffrant d'une fatigue musculaire, précisant qu'il ne s'agit pas d'une entorse ou d'une blessure grave, mais que cela pourrait inciter Flick à l'écarter du onze de départ par mesure de précaution.

De son côté, le journaliste Alfredo Martínez a indiqué que tous les indices vont dans le sens d'un repos accordé à Rodri face au Paris Saint-Germain, un développement qui pourrait bouleverser les plans du Barça avant un test européen des plus difficiles.

Le danger de cette absence potentielle réside dans le rôle central que joue Rodri au milieu de terrain, que ce soit dans l'organisation de la possession, la gestion du rythme de jeu ou la limitation du danger adverse.

Et face à une équipe dotée de grandes capacités offensives comme le Paris Saint-Germain, le Barça pourrait se retrouver confronté à un défi supplémentaire pour préserver son équilibre et contrôler la zone des opérations.

Les soucis de Flick ne s'arrêtent pas à Rodri, puisque les absences d'Eric García et de Jules Koundé sont confirmées, ce qui place l'entraîneur allemand devant des options limitées pour aborder cette rencontre et accroît la difficulté de maintenir l'équilibre entre la ligne défensive et le milieu de terrain.