Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a reçu un coup potentiel avant la rencontre très attendue face au Paris Saint-Germain, après l'apparition de doutes sur la capacité de Rodri à débuter la partie, le milieu de terrain souffrant d'une fatigue musculaire qui pourrait pousser le staff technique à le ménager afin d'éviter une aggravation de son état.

Le Barça se prépare à affronter le Paris Saint-Germain ce mardi soir au Parc des Princes, lors de l'affiche de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.

Le journaliste espagnol Juan Jesús a révélé que Rodri n'était pas au mieux de sa forme durant les entraînements, et qu'il avait terminé la séance en souffrant d'une fatigue musculaire, précisant qu'il ne s'agit pas d'une entorse ni d'une blessure grave, mais que cela pourrait amener Flick à l'écarter du onze de départ par mesure de précaution.

De son côté, le journaliste Alfredo Martínez a indiqué que tous les indicateurs vont dans le sens d'un repos accordé à Rodri face au Paris Saint-Germain, un développement qui pourrait perturber les plans du Barça avant un test européen particulièrement difficile.

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Le danger de cette absence potentielle réside dans le rôle central que joue Rodri au milieu de terrain, qu'il s'agisse d'organiser la possession, de régler le tempo du jeu ou de limiter le danger adverse.

Et face à une équipe dotée de grandes capacités offensives comme le Paris Saint-Germain, le Barça pourrait se retrouver confronté à un défi supplémentaire pour préserver son équilibre et contrôler la zone des opérations.

Les soucis de Flick ne s'arrêtent pas à Rodri, puisque les absences d'Eric García et de Jules Koundé sont confirmées, ce qui place l'entraîneur allemand devant des options limitées pour aborder la rencontre et augmente la difficulté de maintenir l'équilibre entre la défense et le milieu.