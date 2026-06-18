Nouveau coup dur pour Al-Hilal : Hernández envisage un départ vers l’Europe

Le latéral gauche français Théo Hernández, qui évolue actuellement au sein du club saoudien Al-Hilal, n’exclut pas un retour sur les terrains européens malgré son arrivée chez les « Bleus » en début de saison dernière.

Recruté auprès du Milan AC l’été dernier, le latéral a répondu aux attentes, s’imposant comme un atout majeur du schéma de Simone Inzaghi et contribuant à la conquête de la Coupe du Roi.

Dans une vidéo diffusée sur le réseau social « X », le joueur est apparu depuis le camp d’entraînement des Bleus et a déclaré : « Rejoindre Al-Hilal ne signifie pas que ma carrière touche à sa fin ; je suis toujours capable de revenir en Europe. »

À lire aussi : entre le Maroc, l’Égypte et l’Arabie saoudite, qui est la plus grande star arabe de cette phase de qualification pour la Coupe du monde ?

À lire aussi : un élément incontournable, Ronaldo est-il devenu le plus grand casse-tête tactique du Portugal ?

Il a ajouté : « Un retour en Europe reste possible, mais je me sens bien et heureux à Al-Hilal pour le moment ; j’ai choisi l’offre du « Za’im » plutôt que celle de l’Atlético de Madrid. »

Il a conclu : « L’Atlético de Madrid a négocié avec moi l’été dernier, mais j’ai choisi Al-Hilal et je veux gagner d’autres titres. »