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La sélection saoudienne a subi un coup dur avant son très attendu duel face à l'Ouzbékistan, après la confirmation de l'absence de Sultan Mandash, joueur d'Al-Hilal, lors de la dernière séance d'entraînement ce lundi, en raison d'une blessure aux ischio-jambiers contractée pendant la séance disputée hier par les Saoudiens. Cette blessure place le joueur hors des plans du staff technique à ce stade et l'oblige à suivre un programme de soins et de réathlétisation dans les prochains jours.

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Selon le journal « Asharq Al-Awsat », les examens médicaux passés par Mandash ont révélé une blessure musculaire qui nécessite d'être gérée avec prudence. Le joueur avait ressenti des douleurs aux ischio-jambiers lors de l'entraînement de dimanche, avant que la nature de la blessure ne soit confirmée par l'examen médical, ce qui a poussé le staff technique à l'écarter de la dernière séance afin d'éviter toute aggravation.

L'international saoudien n'a pas pu prendre part à la séance finale, ce lundi, le staff technique et médical ayant préféré ne prendre aucun risque, alors qu'il a besoin d'une période de soins et de réathlétisation avant de retrouver l'entraînement collectif. La durée nécessaire à son rétablissement complet n'est pas encore connue, puisqu'elle dépendra de l'évolution de son état et de sa réponse au programme de soins.

La blessure de Mandash intervient à un moment où la sélection saoudienne cherche à tirer profit de la trêve internationale actuelle pour poursuivre la préparation des joueurs et évaluer leur état de forme technique et physique, d'autant que le stage organisé à Doha, la capitale qatarie, représente pour le staff technique l'occasion de tester plusieurs options et de jauger le niveau des éléments disponibles avant les prochaines échéances.

L'Arabie saoudite avait bouclé sa préparation en vue du match contre l'Ouzbékistan , prévu mardi au stade Khalifa ben Hamad, propriété du club d'Al-Sadd, dans le cadre du programme de préparation du mois de novembre. Le sélectionneur Georgios Donis entend profiter de cette rencontre pour mettre en œuvre ses idées de jeu et offrir aux joueurs l'occasion de montrer leurs qualités durant ce rassemblement.

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La sélection saoudienne a effectué sa dernière séance d'entraînement sur le terrain d'Al-Irsal, sous la direction de Donis, qui s'est attaché à préparer le groupe disponible pour ce rendez-vous. La séance a débuté par une série d'exercices d'échauffement destinés à élever le niveau de préparation physique, avant de laisser place à des exercices variés, dont la mise en application de plusieurs combinaisons tactiques que le staff technique s'efforce d'ancrer chez les joueurs.

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La séance a mis l'accent sur l'organisation et les déplacements sur le terrain, à travers la mise en œuvre de certaines idées que Donis souhaite appliquer face à l'Ouzbékistan, avant que les joueurs ne terminent par un travail spécifique sur les coups de pied arrêtés, afin de peaufiner tous les détails susceptibles de peser sur le déroulement de la rencontre.

Au-delà du résultat, le match contre l'Ouzbékistan revêt une importance technique pour le staff saoudien, puisqu'il constitue un nouveau test pour mesurer le degré d'assimilation des consignes par les joueurs et leur capacité à remplir les rôles demandés sur le terrain. Il offre également à Donis l'occasion de réexaminer certaines options et d'identifier les éléments les plus prêts, notamment en l'absence de Mandash, blessé.

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L'absence du joueur représente un défi supplémentaire pour le staff technique, qui devra composer avec un groupe amoindri et choisir le remplaçant adéquat en fonction des besoins du match et du profil de l'adversaire. La priorité reste de ne pas précipiter le retour de Mandash à l'entraînement avant son rétablissement complet, afin d'éviter que la blessure ne s'aggrave et ne devienne un problème susceptible de l'éloigner plus longtemps.

Sultan Mandash devrait suivre dans les prochains jours le programme de soins et de réathlétisation fixé par le staff médical, dans l'espoir de retrouver la forme et de rejouer avec son équipe une fois la blessure surmontée. De son côté, l'Arabie saoudite entend tirer le meilleur parti possible du match contre l'Ouzbékistan et continuer à travailler sur la cohésion de son groupe durant le stage en cours.

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La sélection saoudienne a disputé vendredi dernier un match amical dans le cadre du stage de novembre, remporté face à la Corée du Sud (3-2).