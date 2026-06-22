Nouveau coup de théâtre : un orage a interrompu la rencontre entre la France et l’Irak

Le match France-Irak, comptant pour la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, a été perturbé par des intempéries. La forte pluie et les rafales de vent ayant dégradé les conditions de jeu en fin de première mi-temps, les organisateurs ont décidé de retarder le coup d’envoi de la seconde période au stade de Philadelphie.

De fortes pluies et des rafales de vent ont perturbé les dernières minutes de la première période, poussant les organisateurs à déclencher des alertes en raison de l’approche d’un violent orage.

Dès le coup de sifflet marquant la mi-temps, le comité d’organisation a immédiatement annoncé que la pause serait prolongée de quinze minutes, passant de 15 à 30 minutes, en raison des conditions météorologiques difficiles qui sévissaient dans la région.

Les tribunes ont été évacuées afin d’assurer la sécurité des supporters.

Les autorités compétentes ont ordonné l’évacuation des tribunes vers les zones sécurisées à l’intérieur et aux abords de l’arène, conformément aux protocoles de sécurité en vigueur.

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Les annonces officielles diffusées dans le stade ont confirmé que la reprise du match resterait suspendue jusqu’à ce que le danger lié à l’orage soit écarté, les conditions météorologiques faisant l’objet d’une surveillance constante.

Les spectateurs restent donc dans l’attente d’un feu vert des organisateurs pour la reprise du jeu, dans ce qui pourrait bien être l’un des épisodes météorologiques les plus marquants de la Coupe du monde 2026.

Rappelons que ce n’est pas la première fois que la météo perturbe des rencontres aux États-Unis : lors de la dernière Coupe du monde des clubs, plusieurs matchs avaient déjà subi retards et interruptions en raison d’orages, obligeant les organisateurs à appliquer strictement les mêmes protocoles de sécurité pour protéger joueurs et supporters.

Les spectateurs, impatients, attendent la décision des organisateurs sur la reprise de la seconde période, alors que le ciel reste instable au-dessus du stade de Philadelphie.