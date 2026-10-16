C’est ce que rapporte le quotidien sportif espagnol AS. Selon le journal, les discussions visant à poursuivre leur collaboration auraient débuté dès la fin de la saison dernière et auraient désormais abouti à une issue positive. Le contrat initial de Bellingham dans la capitale espagnole courait de toute façon jusqu’en 2029.









Cette prolongation s’accompagnerait également d’une augmentation de salaire récompensant les performances de l’international anglais sous le maillot du Real. Après une première saison sensationnelle, Bellingham a connu des difficultés lors de sa deuxième année à Madrid, notamment en raison de problèmes physiques. Depuis son opération à l’épaule, ces problèmes sont toutefois derrière lui et il brille de nouveau au Santiago Bernabéu et avec l’Angleterre.

Selon le quotidien, les dirigeants du Real estiment que Bellingham peut assumer un rôle de leader au sein de l’équipe. Depuis les départs de Luka Modric, Toni Kroos et Dani Carvajal, aucun joueur ne s’est encore imposé comme le nouveau leader. Bellingham prend toutefois ses responsabilités sur le terrain comme en dehors. Il donne toujours tout lors de ses apparitions, ce que les supporters, l’entraîneur et la direction du club apprécient à sa juste valeur.

Jude Bellingham occupe un autre rôle sous Jose Mourinho

Le Real aurait également été impressionné par le fait que Bellingham ait repoussé son opération à la pause estivale afin de pouvoir continuer à aider l’équipe dans le sprint final de la saison. Certes, le Real n’a remporté aucun titre en 2025/26, mais le geste de l’Anglais a été bien accueilli au club.

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Cette saison, Bellingham compte déjà trois buts et trois passes décisives en championnat sous les ordres du nouvel entraîneur Jose Mourinho. Le Portugais fait évoluer le joueur de 23 ans dans un rôle plus libre derrière l’attaquant Kylian Mbappé, ce qui lui réussit visiblement.