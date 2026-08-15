La Fédération jordanienne de football s'apprête à présenter le Marocain Badou Zaki comme nouveau sélectionneur de l'équipe nationale A de Jordanie, lors d'une conférence de presse qui se tiendra jeudi prochain au siège de la fédération, marquant le début officiel de sa mission avec la Jordanie.

Selon la Fédération jordanienne, la conférence débutera à midi en présence des représentants des médias accrédités. Zaki y sera officiellement présenté, aux côtés d'un exposé des grandes lignes de la prochaine étape et des plans de la sélection en vue des échéances qui l'attendent.

La Fédération jordanienne avait annoncé la signature de Zaki pour diriger la sélection durant une année, avec la possibilité de prolonger le contrat d'un commun accord entre les deux parties, dans le cadre de la préparation des prochaines échéances, au premier rang desquelles la phase finale de la Coupe d'Asie 2027 prévue en Arabie saoudite.

La présentation de l'entraîneur marocain avait été reportée précédemment en raison de circonstances familiales urgentes qui l'avaient empêché de rejoindre la Jordanie à la date fixée, avant que la fédération ne fixe une nouvelle date pour la tenue de la conférence et l'annonce officielle du début de la mission de Zaki avec la sélection jordanienne.