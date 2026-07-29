Nouveau communiqué au vitriol de l'UEFA contre Infantino : il utilise notre sport pour enrichir ses amis

Le bras de fer entre les instances internationale et européenne du football a atteint son paroxysme, après que l'UEFA a publié un nouveau communiqué au ton virulent accusant Gianni Infantino de vouloir transformer le jeu en une « marchandise », en vendant ses plus grandes compétitions à des investisseurs privés sous couvert de développement.

Dans son attaque la plus véhémente depuis le début de la crise, la Confédération européenne a accusé son homologue internationale d'exploiter le football comme un outil « pour s'enrichir elle-même et enrichir son cercle d'amis », à travers un plan controversé visant à créer une société commerciale qui détiendrait les droits des grandes compétitions, au premier rang desquelles la Coupe du monde, avant d'en mettre des parts en vente.

Le plan d'Infantino repose sur le fait d'appâter les 211 fédérations nationales, à qui il a promis de percevoir 40 millions de dollars par fédération, avec un premier versement immédiat de 20 millions de dollars pour celles qui accepteraient avant la date limite qu'il a fixée au 19 septembre.

Infantino a révélé dans son courrier adressé aux fédérations qu'un refus de la proposition signifierait une baisse de leurs revenus à seulement 2,7 milliards de dollars, soit une chute atteignant 75 %, un langage que beaucoup ont considéré comme un chantage manifeste, et sur lequel la Fédération anglaise ainsi que d'autres grandes fédérations ont exprimé leurs vives réserves.

L'UEFA a répliqué avec force ce mercredi dans un communiqué bref mais cinglant : « Nous avons appris aujourd'hui le délai imposé par la FIFA aux fédérations pour soutenir ses propositions, faute de quoi elles perdront le versement exceptionnel. Cela seul en dit long sur ce plan. »

Le communiqué ajoute : « À l'issue de nos consultations avec toutes les parties concernées du football, nous confirmons qu'il existe une opposition large et grandissante au projet de la FIFA. La FIFA ne peut pas continuer à utiliser notre sport pour s'enrichir elle-même et enrichir ses amis. »

Et de poursuivre : « Nous sommes capables de développer le jeu de la bonne manière, et il est temps de placer les intérêts des fédérations, des clubs, des championnats, des joueurs et des supporters au premier plan. »

Les 55 fédérations membres de l'UEFA devraient tenir une réunion décisive demain jeudi afin d'unifier leur position et de répondre collectivement au projet d'Infantino de privatiser la Coupe du monde.