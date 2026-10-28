Partager Suivez GOAL sur Google

La saison de Manchester United va de mal en pis après l’annonce de l’indisponibilité prolongée de son attaquant vedette Benjamin Sesko. L’international slovène, qui souffre d’un problème au tibia, ne devrait pas rejouer avant janvier 2027 au plus tôt.

Publicité

Coup dur pour Sesko et Carrick

Manchester United a appris une mauvaise nouvelle : selon talkSPORT, Sesko sera absent pendant une période prolongée, au moins jusqu’à la nouvelle année. L’ancien joueur du RB Leipzig connaît jusqu’ici une saison 2026-2027 frustrante, sans avoir été titularisé une seule fois en Premier League. Sa dernière apparition en compétition avec Manchester United remonte à l’élimination décevante face à Brighton en Carabao Cup, le 16 septembre.

Son retour étant désormais repoussé au moins jusqu’en janvier, Manchester United devra traverser un calendrier hivernal chargé sans l’une de ses principales armes offensives. Le staff médical du club cherche actuellement à déterminer si ce nouveau contretemps est lié au problème au tibia qui avait écourté sa saison précédente après un violent choc avec Ibrahima Konate lors d’un match contre Liverpool en mai.

Cette blessure survient à un moment délicat pour Carrick, soumis à une forte pression après une série de mauvais résultats. Manchester United occupe actuellement la 16e place de Premier League, ce qui représente son pire début de saison dans l’élite.

Manchester United à court d’attaquants

L’absence de Sesko met en évidence le manque criant de profondeur de l’attaque de Manchester United, d’autant que le club n’a pas recruté de nouvel avant-centre lors du mercato estival. Le club espérait se séparer de Joshua Zirkzee pour faire de la place à des renforts, mais le Néerlandais est resté malgré l’intérêt tardif d’Everton et du club italien de la Fiorentina.

Publicité Publicité

La saison dernière, le succès de Manchester United reposait sur une attaque prolifique : Sesko, Bryan Mbeumo et Matheus Cunha avaient tous inscrit au moins dix buts en championnat. En l’absence du Slovène, la responsabilité de marquer repose largement sur Mbeumo, actuellement co-meilleur buteur du club avec quatre réalisations.

Related Topics

Prochains matchs CHE Premier League 08:30 MUN Regarder

Des investissements considérables, mais trop peu de buts

Le manque d’efficacité de l’attaque est d’autant plus préoccupant au vu des sommes astronomiques investies dans l’effectif. Manchester United a dépensé au total 108,5 millions de livres sterling pour Rasmus Hojlund et Zirkzee lors de deux étés consécutifs, avant de débourser 74 millions de livres supplémentaires pour faire venir Sesko de Leipzig à Manchester l’an dernier.

Avant sa blessure, Sesko avait disputé six matches toutes compétitions confondues avec Manchester United cette saison, inscrivant deux buts. Au total, l’attaquant slovène a joué 38 matches pour le club depuis son arrivée et marqué 14 buts.

Publicité

Carrick cherche des réponses en pleine crise

Face à la presse mardi, Carrick a évoqué sans détour les démarches en cours pour déterminer l’ampleur de la blessure. « Nous espérons vraiment avoir très bientôt une idée précise de la situation, a-t-il expliqué. Je n’essaie pas de repousser le moment de vous en parler. J’espère que la prochaine fois que nous nous parlerons, peut-être pas demain, mais d’ici la fin de la semaine, nous y verrons un peu plus clair. Des examens sont en cours pour le moment, nous verrons donc ce qu’ils révèlent. » La situation est désormais clarifiée, mais ce n’est pas la nouvelle que l’on espérait à Carrington, alors que le club se prépare à une série de matches décisifs pour sa saison.