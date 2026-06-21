Le projet d’élargir la Coupe du monde 2030 à 64 équipes, au lieu des 48 prévues, rencontre un obstacle de taille : le rejet de l’Union européenne de football (UEFA) et de la Confédération asiatique de football (AFC). Ce revirement fragilise les ambitions du président de la FIFA, Gianni Infantino, à la veille de l’élection présidentielle.

Selon la chaîne française RMC Sport, le projet défendu par le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, avec le soutien des fédérations argentine, paraguayenne et uruguayenne, a perdu de son élan malgré l’accueil favorable que lui avait réservé Infantino en septembre dernier.

L’idée avait été lancée par Domínguez à l’occasion du centenaire de la compétition, et Infantino avait alors déclaré : « Je tiens à souligner les propos d’Alejandro. Il nous a tous incités à réfléchir à la manière de célébrer cette compétition comme il se doit. Par conséquent, toute idée mérite d’être étudiée. »

Néanmoins, près d’un an plus tard, la position du président suisse apparaît ambiguë : en pleine campagne de réélection, il cherche à séduire les deux camps, tandis que certains membres de la FIFA interprètent son manque de clarté comme un désengagement vis-à-vis du projet.

Les pays hôtes de la Coupe du monde 2030 (l’Espagne, le Portugal et le Maroc) s’opposent à toute modification du nombre d’équipes, leur organisation étant entrée dans les dernières étapes de la planification. La FIFA, de son côté, perçoit dans cette proposition une manœuvre des fédérations sud-américaines visant à garantir l’accueil d’un nombre de matchs supérieur aux trois rencontres d’ouverture initialement attribuées.

L’UEFA, dirigée par Aleksander Čeferin, mène une opposition farouche, craignant un bouleversement des calendriers jusqu’en 2030, tandis que la Confédération asiatique manifeste elle aussi des réticences.

À un an de l’élection présidentielle de la FIFA, Infantino semble peu enclin à pousser un changement aussi radical qu’une Coupe du monde à 64 équipes, d’autant plus après les critiques qui ont accompagné l’édition actuelle à 48 équipes.