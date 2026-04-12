Nouveau bras de fer en perspective : le Sénégal lance une offensive juridique contre le Maroc

Le dossier de la Coupe d’Afrique des nations 2025, qui oppose le Maroc au Sénégal, entre dans une phase décisive cette semaine. Les tensions juridiques et diplomatiques entre les deux pays s’intensifient, tandis que le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, redouble d’efforts pour contenir une crise qui ternit l’image du football continental.

Selon le site « Foot Mercato », la Fédération sénégalaise s’apprête à déposer un recours devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), tandis que tous les regards se tournent vers Rabat, où s’ouvre le procès en appel des supporters sénégalais détenus, une évolution susceptible de compliquer davantage le dossier.

Tensions croissantes

Depuis plusieurs semaines, le football continental est en proie à une crise sans précédent, qui a débordé le cadre sportif pour prendre une tournure politique et judiciaire.

Rappelons que, le 17 mars, la Confédération africaine de football (CAF) a retiré le titre au Sénégal pour l’attribuer au Maroc, considérant que le départ temporaire des « Lions de la Teranga » lors de la finale constituait un forfait. Une décision qui a déclenché une tempête de polémiques.

Estimant cette décision « injuste et illogique », la Fédération sénégalaise a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour la contester, affirmant qu’elle demeurait « légalement championne d’Afrique » et réclamant une décision urgente avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026.

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De son côté, la Fédération royale marocaine de football réaffirme son respect total des règlements de la Confédération africaine et souligne sa coopération avec toutes les instances internationales, tandis que la sélection sénégalaise poursuit ses célébrations symboliques de sa victoire « sur le terrain » lors d’un match amical contre le Pérou en France.

Dans le même temps, la CAF multiplie les démarches pour dénouer la crise.

Pour désamorcer la crise, le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a multiplié les démarches diplomatiques.

Après avoir rencontré le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Dakar, il s’est rendu à Rabat dans le cadre d’une tournée présentée comme une « mission de sauvetage » pour le football continental.

Devant la presse, il a réaffirmé la volonté de la Confédération de « préserver l’intégrité du jeu sur le continent », tout en laissant entendre qu’une révision des règlements pourrait suivre les événements de la finale.

Il a déclaré : « Les sanctions doivent être dissuasives, mais nous devons aussi renforcer la législation pour garantir justice et transparence. »

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Le président de la CAF a également rejeté les accusations de corruption visant la fédération sénégalaise, les qualifiant d’« allégations infondées », et a insisté sur la nécessité de préserver la réputation des 54 associations membres du continent.

Par ailleurs, le procès des supporters sénégalais

Par ailleurs, la semaine a été marquée par l’ouverture du procès en appel de 18 supporters sénégalais interpellés après les incidents survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations à Rabat.

En première instance, ils avaient écopé de peines allant de trois mois à un an de prison pour saccage et violence lors de l’événement sportif.

Après plusieurs reports, l’audience d’appel est enfin fixée à demain lundi devant la cour d’appel de Rabat ; une échéance suivie de près par les médias et les chancelleries, tant cette affaire est perçue comme un nouveau test pour les relations entre les deux nations.

Un suivi minutieux de la situation des droits de l'homme

Le Conseil national des droits de l’homme du Maroc indique par ailleurs qu’il suit de près l’évolution de la procédure, afin de garantir la transparence et le respect des droits fondamentaux des personnes incarcérées.

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L’institution a indiqué avoir assisté aux audiences, pris connaissance des dossiers et rendu visite aux détenus à la prison d’Al-Arjat, en l’absence de l’administration pénitentiaire, précisant que les accusés n’avaient signalé aucune violation de leurs droits.

Il a rappelé que sa mission était de garantir « la présomption d’innocence, le caractère public des audiences et la possibilité pour la défense de jouer pleinement son rôle ».

La Fédération marocaine de football, elle, reste en dehors de la procédure judiciaire.

Il est important de souligner que la Fédération royale marocaine de football n’est pas partie prenante dans cette procédure, qu’il s’agisse de la partie civile ou du plaignant. Le dossier reste donc strictement judiciaire, en dehors de toute ingérence des instances sportives.

Alors que l’opinion publique africaine suit avec attention l’issue des audiences de cette semaine, la question demeure : les efforts de la CAF suffiront-ils à contenir la crise, ou la CAN 2025 restera-t-elle le symbole de la plus grave crise du football continental moderne ?