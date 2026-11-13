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L’ailier gallois Dan James est convaincu que son équipe peut faire mentir les sceptiques lors de son déplacement à Oslo, samedi, pour affronter la Norvège dans un match crucial de la Ligue des nations de l’UEFA. Malgré sa victoire acquise après avoir été menée lors du match aller le mois dernier, l’attaquant a prévenu ses coéquipiers qu’ils devaient s’attendre à une vive réaction des Norvégiens.

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L’ailier s’attend à un rude test face à la Norvège

James estime que son équipe a la confiance nécessaire pour obtenir un résultat positif à l’Ullevaal Stadion samedi, même si les Norvégiens auront à cœur de prendre leur revanche. Après avoir entamé leur campagne dans le groupe A4 par deux défaites consécutives contre le Portugal et le Danemark, les hommes de Craig Bellamy ont décroché leurs premiers points en octobre en renversant la Norvège (2-1) à Cardiff. James avait inscrit le but égalisateur lors de cette victoire.

La remontée à Cardiff a ravivé les espoirs dans le groupe

À l’approche des deux dernières journées, le pays de Galles occupe la troisième place avec trois points. Il devance la Norvège, dernière, grâce aux confrontations directes et conserve une mince chance d’atteindre les quarts de finale.

S’attendant à un match difficile samedi, James a déclaré : « La Norvège est une grande nation et, à domicile surtout, elle a été brillante.

« C’est une équipe très difficile à battre. Je pense qu’elle a dû accepter cette défaite à Cardiff et qu’elle sera encore plus motivée pour ce match.

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« Nous n’allons pas trop nous focaliser sur elle. Elle a de grands joueurs, un très bon effectif et a été excellente à domicile, mais nous avons pleinement confiance en nous.

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« Cette victoire contre la Norvège était très importante pour nous maintenir dans la course au sein du groupe, et nous avons montré de quoi nous étions capables.

« En tant qu’équipe, nous avions un peu perdu notre identité [au début de la Ligue des nations]. Les gens avaient commencé à parler et à nous écarter un peu, mais je pense que nous avons montré notre réaction, et les gens l’ont vue. »

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Le statut de tête de série pour l’Euro renforce l’enjeu à Oslo

Le succès d’octobre est la seule victoire du pays de Galles en huit matches disputés en 2026 (trois nuls, quatre défaites). Son taux de victoires de 12,5 % est ainsi le plus faible depuis les 11,1 % enregistrés en 2003.

James est néanmoins convaincu que son équipe peut assurer la troisième place et accéder à un barrage pour se maintenir en Ligue A : « Nous savons tous où nous voulons terminer et à quel point c’est important avant les qualifications pour l’Euro.

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« Nous l’avons en tête, mais nous ne pouvons pas nous mettre la pression. La seule chose à savoir, c’est que si nous jouons à notre niveau, nous pouvons y arriver.

« Nous savons que nous avons deux matches très importants contre des équipes que nous voulons affronter. Si nous voulons atteindre les phases finales des grands tournois et y aller loin, nous devons être capables de rivaliser avec ces équipes. Le sélectionneur nous le répète toujours. »

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Bellamy face à une série sans victoire en Norvège

Le pays de Galles n’a jamais gagné en Norvège en cinq déplacements, avec deux nuls et trois défaites, avant sa première visite depuis le match amical conclu sur un score de 0-0 en mai 2004, que Bellamy avait débuté comme titulaire. Éviter la défaite à Oslo contribuerait à préserver la troisième place avant son dernier match dans le groupe A4. Terminer troisième garantirait également une place dans le chapeau 1 pour les qualifications à l’Euro 2028, tournoi que le pays de Galles doit coorganiser.