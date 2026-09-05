La pression s'est accentuée sur Gianni Infantino, président de la Fédération internationale de football (FIFA), après l'apparition de panneaux publicitaires géants sur Times Square, à New York, réclamant sa démission et affichant un slogan choc : « La FIFA mérite un dirigeant, pas un trafiquant de drogue », dans la dernière attaque publique en date contre le président de l'instance internationale.

Sur les écrans géants de la célèbre place sont apparus des messages exigeant la démission d'Infantino et l'accusant d'aborder le football selon une logique purement commerciale, aux côtés du hashtag « Infantino, dégage », dans le cadre d'une campagne visant à mobiliser les fédérations de football pour agir contre le président de la FIFA.

La campagne a coïncidé avec la colère suscitée par le projet controversé d'Infantino d'organiser une Coupe du monde des moins de 15 ans avec la participation de toutes les fédérations membres de la FIFA, une idée qui a été accueillie avec des réserves et des objections de la part de plusieurs confédérations continentales.

L'Union des associations européennes de football (UEFA) figurait en tête des opposants au projet, son président Aleksander Ceferin ayant vivement critiqué l'initiative, dans un contexte de démarches visant à étudier d'éventuelles actions en justice contre la FIFA et Infantino sur fond de ce plan proposé.

Le cercle de l'opposition s'est élargi à d'autres confédérations, après que la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes et la Confédération asiatique ont rejoint le camp des opposants au projet, alors qu'Infantino bénéficie toujours du soutien de la Confédération sud-américaine et de la Confédération africaine de football.

Cette division révèle l'ampleur de la bataille qui attend Infantino avant l'élection à la présidence de la FIFA, prévue en mars 2027, le président suisse cherchant à obtenir un dernier mandat, tandis que se multiplient les voix opposées à ses politiques et à ses projets au sein du football mondial.