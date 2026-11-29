Partager Suivez GOAL sur Google

L’international allemand Nico Schlotterbeck a affiché l’ambition du Borussia Dortmund de rester en tête de la Bundesliga jusqu’au printemps, avant la réception du Bayer Leverkusen. Fort de la meilleure défense du championnat, Dortmund semble bien placé pour défier sérieusement le Bayern Munich.

Publicité

Dortmund en tête, Schlotterbeck vise le printemps

Le défenseur du Borussia Dortmund Nico Schlotterbeck l’a affirmé : le leader de la Bundesliga entend rester dans la course au titre jusqu’au printemps. Son équipe se prépare à recevoir le Bayer Leverkusen dimanche soir au Signal Iduna Park.

En tête avec 24 points après dix journées de championnat sans défaite, Dortmund aborde la 11e journée avec un avantage psychologique. Le club veut montrer que son excellent début de saison peut déboucher sur une véritable lutte pour le titre face au Bayern Munich.

« Nous voulons rester dans la course jusqu’en mars ou avril »

Si l’entraîneur Niko Kovac a appelé à la patience durant le premier tiers de la saison, Schlotterbeck a clairement exprimé la détermination du vestiaire à rester dans la course jusqu’au sprint final.

« Nous voulons rester dans la course et en haut du classement jusqu’en mars ou avril », a expliqué l’international allemand avant l’affiche de dimanche.

Publicité Publicité

Une ossature solide fait de Dortmund le principal rival du Bayern

L’ascension de Dortmund en tête du classement repose sur une solide ossature axiale composée du gardien Gregor Kobel, de Schlotterbeck, du milieu Felix Nmecha et de l’attaquant Serhou Guirassy, de retour.

Related Topics

Flexibilité Digitale beIN Sports CONNECT ✅ L'application vous donne un accès instantané et en mobilité aux chaînes beIN SPORTS (1, 2, 3 et le bouquet Max) pour ne rater aucun match du Bayern Munich ou de Dortmund. ✅ Il s'agit d'une offre OTT (Over-The-Top) ; vous n'avez donc besoin d'aucune box internet spécifique, d'aucun opérateur TV ni de décodeur physique pour vous abonner et regarder les matchs. ✅ L'absence d'engagement vous permet de vous abonner uniquement lors des mois décisifs de la saison allemande et de résilier votre contrat en un seul clic pendant la trêve estivale. Prix mensuel à partir de 15,00 € par mois S'abonner à beIN CONNECT

Kobel n’a encaissé que sept buts en dix matches de Bundesliga et a gardé sa cage inviolée à six reprises. Ce bilan défensif éclipse même celui de Fribourg et compense un rendement offensif modeste, inférieur à celui d’Augsbourg, dixième.

Patrik Schick vise les 100 buts face à la défense de Dortmund

Dimanche, la défense de fer de Dortmund affrontera un Leverkusen en regain de forme, porté par des victoires consécutives contre le 1. FC Cologne (2-1) et le SC Paderborn (4-0), ainsi que par un succès en Ligue Europa contre le Dinamo Zagreb en milieu de semaine.

Publicité

L’attaquant de Leverkusen Patrik Schick a marqué lors de neuf des dix premières journées et compte 99 buts en Bundesliga. Schlotterbeck et ses coéquipiers seront donc mis à rude épreuve, alors que le BVB vise sa première victoire en abordant une journée dans la peau du leader depuis août 2019.