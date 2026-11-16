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Thomas Tuchel a expliqué à ses joueurs anglais que remporter la Ligue des nations en juin prochain serait le tremplin idéal vers l’Euro 2028, qu’ils coorganiseront. Le sélectionneur s’exprimait après une victoire spectaculaire 3-2 contre l’Espagne à Madrid, qui a permis à l’Angleterre de dépasser les champions du monde, de terminer en tête de son groupe et d’être tête de série lors du tirage au sort des quarts de finale, vendredi.

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Tuchel vise le trophée de la Ligue des nations

Tuchel a vu son équipe terminer l’année civile par une victoire sensationnelle 3-2 contre l’Espagne au stade Metropolitano, dimanche. Ce résultat a permis à l’Angleterre de dépasser les champions du monde pour terminer en tête de son groupe de Ligue des nations et d’obtenir le statut de tête de série pour le tirage au sort des quarts de finale, vendredi.

Après le match, Tuchel a été interrogé sur l’importance de la Ligue des nations et sur sa capacité à aider une équipe à viser plus haut lors d’un tournoi majeur. « Elle est importante pour moi et pour nous », a-t-il répondu.

« Nous voulons la gagner »

Tuchel a cité le succès du Portugal comme preuve de ce que ce trophée peut apporter. « J’ai vu et entendu parler des célébrations au Portugal quand ils l’ont remportée l’an dernier [en battant l’Espagne aux tirs au but en finale]. C’est tout simplement la meilleure préparation que nous puissions avoir pour l’Euro. Nous ne nous projetons pas aussi loin, mais c’est un fait », a-t-il ajouté.

« Nous voulons disputer ces matches au plus haut niveau pour faire nos preuves, gagner en confiance et voir où nous en sommes … pour ajuster notre jeu là où il a besoin de quelques ajustements. C’est exactement à cela que sert cette Ligue des nations. Nous voulons la gagner. Mais avant tout, nous devons remporter le quart de finale. »

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Une « victoire qui marque les esprits » à Madrid

L’Angleterre a pris une avance de 3-0 à Madrid, mais Elliot Anderson a été expulsé à la 63e minute après avoir concédé un penalty, transformé par Mikel Oyarzabal, ce qui a donné lieu à une fin de match tendue. « Nous avons franchi de nouvelles étapes après la Coupe du monde et je suis très fier de notre prestation contre l’Espagne. C’est une victoire qui marque vraiment les esprits », a déclaré Tuchel. « C’est la manière dont nous avons gagné ; la façon dont nous avons joué la troisième phase était très impressionnante. On pouvait voir les progrès que nous faisons d’un match à l’autre. »

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Ezri Konsa a abondé dans son sens : « La Ligue des nations est un trophée, et arriver à l’Euro avec un titre serait énorme pour nous. Nous voulons gagner l’Euro et nous savons qu’il se jouera à domicile. Cela nous donnera un énorme coup de pouce. »

Quelle est la suite pour l’Angleterre ?

L’Angleterre connaîtra son adversaire en quarts de finale lors du tirage au sort de vendredi. Les rencontres aller-retour se disputeront en mars.

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La phase finale suivra en juin prochain, offrant à Tuchel l’occasion de décrocher le trophée qui, selon lui, peut préparer son équipe à un Euro à domicile.