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Le Borussia Dortmund a abordé en interne la célébration controversée de Felix Nmecha et souhaite désormais se concentrer sur le sport.

Le directeur général chargé du sport, Lars Ricken, a fait état, dans un entretien avec Sky, d’une « discussion interne empreinte de confiance » avec l’international : « Nous voulons en rester là et revenir, s’il vous plaît, aux questions sportives, de préférence avec une victoire contre Gladbach. »

L’international Nmecha « nous a clairement fait comprendre que, par son geste, il ne voulait se montrer ni irrespectueux, ni discriminatoire, ni même prosélyte », a déclaré Ricken. « Nous respectons vraiment beaucoup sa foi chrétienne. » Mais comme la célébration de Nmecha mimant une couronne avait suscité « des discussions et des controverses » et que des personnes s’étaient senties blessées, « il est de notre responsabilité de discuter avec Felix ».

Le BVB se déplace samedi (15h30/Sky) à Mönchengladbach, chez le dernier du classement, et a « faim », a souligné Ricken : « Nous voulons aussi donner au Bayern le sentiment qu’il ferait mieux de gagner la veille au soir contre Cologne s’il veut rester en tête. »

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Pour l’instant, le Bayern Munich ne mène le classement de Bundesliga que grâce à une meilleure différence de buts. Le club le plus titré joue vendredi soir (20h30/Sky) contre le 1. FC Cologne