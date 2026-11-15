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Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, a dévoilé le coup de maître tactique à l’origine de la victoire retentissante de son équipe face au Portugal (4-1), à Braga. Riemer a salué la discipline tactique et l’audace de ses joueurs sur le terrain, tout en rendant un hommage appuyé à Cristiano Ronaldo, figure emblématique du football international.

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Coup de tonnerre à Braga : le Danemark écrase le Portugal

Le Danemark a livré l’une de ses prestations à l’extérieur les plus impressionnantes de ces dernières années en écrasant le Portugal 4-1 au stade municipal de Braga. Le sélectionneur danois Brian Riemer a mis au point un plan tactique magistral qui a complètement pris de court le leader du groupe. Rasmus Hojlund a inscrit un doublé plein de sang-froid, tandis que Pierre-Emile Hojbjerg et Joachim Andersen ont également marqué, infligeant au Portugal la plus lourde défaite à domicile de son histoire en match officiel.

Riemer dévoile son plan tactique

Après le match, Riemer a détaillé la stratégie qu’il avait conçue pour étouffer l’équipe portugaise et ses nombreuses stars, tout en exploitant les espaces lors des transitions. Le sélectionneur du Danemark a souligné l’importance de maîtriser la possession face à une grande puissance du football.

« Nous avons fait preuve du plus grand respect envers l’équipe portugaise. C’est l’une des meilleures équipes du monde », a déclaré Riemer.

« Nous avons réussi à mettre le Portugal sous pression et à le contrarier. Nous avons été audacieux. Nous voulions avoir le ballon. Pour battre une nation aussi immense dans le football que le Portugal, il faut avoir le ballon. Je suis très heureux de la manière dont nous nous sommes imposés tactiquement. C’était un match parfait au regard du plan que nous avions conçu. »

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Éloges pour Daramy et retour sur les précédents duels

Riemer est également revenu sur l’intensité des précédentes rencontres face au Portugal, soulignant à quel point la densité de son équipe au milieu de terrain et ses appels dans la profondeur avaient gêné la défense portugaise. Il a particulièrement salué l’attaquant Mohamed Daramy pour sa prestation extraordinaire et ses courses dans le dos de la défense.

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« Nous voulions densifier le milieu de terrain et attirer les défenseurs hors de leur position. Nous savions que Hojlund et Daramy pouvaient attaquer la profondeur. Et Daramy a livré un match extraordinaire. Je ne comprends pas comment il joue encore en deuxième division française », a fait remarquer Riemer.

Hommage à Cristiano Ronaldo

Avant de se tourner vers le match décisif de son équipe dans le groupe face à la Norvège, à Copenhague, Riemer a pris un moment pour évoquer la portée historique de cette rencontre, la première du Portugal depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo. Le sélectionneur danois a exprimé tout son respect pour le légendaire attaquant.

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« Voir Cristiano Ronaldo jouer a été une grande source de fierté. Il mérite tous les hommages et tous les honneurs possibles. Les changements ne se font pas du jour au lendemain. Le Portugal a perdu l’un des plus grands joueurs de son histoire », a conclu Riemer.