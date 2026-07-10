Le rêve de la famille française Le Texier a viré au cauchemar en quelques heures. Leur seul tort ? Le prénom de leur fils évoque celui de l’arbitre François Le Texier, qui a dirigé la rencontre échevelée entre l’Égypte et l’Argentine lors de la Coupe du monde.

En quelques heures, ils reçoivent 445 messages sur WhatsApp, des menaces et voient la photo ainsi que le numéro de téléphone de leur mère diffusés sur les réseaux égyptiens. Cette famille, qui ne s’intéresse guère au football, se retrouve ainsi au cœur d’une tempête transcontinentale.

Le média français « RMC Sport » a souligné qu’une simple homonymie a plongé dans un véritable enfer numérique cette famille de Haute-Savoie, après l’élimination de l’Égypte en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Argentine (3-2), lors d’un match arbitré par le Français François Létixier et qui a donné lieu à une vive polémique arbitrale.

Tout a commencé lorsque des supporters égyptiens en colère ont confondu l’arbitre « Létixier » avec le citoyen français François « Le Texier », directeur adjoint d’un hôtel de luxe sans aucun lien avec le football. Malgré une seule lettre de différence dans l’orthographe des deux noms, cet homme innocent et sa famille ont été submergés par une vague sans précédent de messages injurieux et de menaces sur Facebook et WhatsApp.

Sa mère, Sophie Le Texier, a confié à RMC Sport : « Nous trouvions cela amusant d’entendre le nom de François Létixier lors des matchs, mais maintenant, ce n’est plus drôle… Nous ne sommes pas du tout fans de football. À l’exception des rencontres de l’équipe de France, nous n’en regardons jamais. »

La famille, qui n’avait d’ailleurs pas suivi la rencontre, a découvert le lendemain matin un véritable déluge d’insultes : « J’ai commencé à recevoir des messages affirmant que mon fils était corrompu et que je n’avais pas su l’élever… Au début, cela nous a fait sourire, puis les messages sont devenus de plus en plus blessants », raconte Sophie.

En quelques heures, les insultes ont laissé place à des menaces explicites : « Ils nous maudissent et disent qu’ils nous traqueront jusqu’à ce qu’ils nous trouvent ; ils nous terrorisent. Ce que nous vivons est extrêmement violent ; nous n’étions pas préparés à cela, car nous vivons à la campagne. »

Le pire a été la fuite de leurs données personnelles : « À présent, ma photo et mon numéro de téléphone circulent partout sur les réseaux sociaux en Égypte ; je suis célèbre là-bas, et je ne le souhaite pas », déplore Sophie.

La famille a tenté de clarifier ce malentendu, en vain : « Certains mettent en doute mes propos quand je dis que ce n’est pas lui, mais affirment qu’il s’agit de son frère jumeau, alors qu’ils ne se ressemblent absolument pas. »

Après trois jours de harcèlement non-stop, la famille a saisi la police française, sollicité l’ambassade d’Égypte et fait appel à des experts en cybersécurité, mais les messages n’ont pas cessé : appels en français, en anglais, en arabe… « Il n’y avait que 445 messages sur WhatsApp quand nous avons commencé à en parler », soupire la mère.

Elle conclut, épuisée : « C’est extrêmement dur, je suis très inquiète et nous n’avons même pas déjeuné. La peur et l’angoisse… Que va-t-il se passer ensuite ? La police nous dit : “Laissez passer, ça va se calmer”, mais je ne pense pas que ça va se calmer aussi vite. »