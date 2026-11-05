« Nous traversons une période sombre ! » : Rasmus Hojlund défie ouvertement Massimiliano Allegri alors que la crise de Naples s’aggrave après son effondrement face à Porto

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Rasmus Hojlund a ouvertement contredit Massimiliano Allegri après la lourde défaite de Naples face à Porto en Ligue des champions mercredi soir. L’attaquant danois a insisté sur le fait que l’ensemble du club devait assumer la responsabilité de ses mauvaises performances, qualifiant la situation actuelle de « très sombre ».

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Napoli subit une nouvelle lourde défaite

Le début de saison désastreux de Napoli s’est poursuivi mercredi soir avec une défaite 4-1 face à Porto en Ligue des champions. Le club italien ne compte que trois points après ses quatre premiers matches européens. L’équipe d’Allegri a désormais perdu trois rencontres dans la compétition cette saison.

Toutes compétitions confondues, Napoli a subi sept défaites en seulement 14 matches, ce qui met déjà l’ensemble de l’effectif sous pression. Ce nouveau revers au Portugal a révélé des tensions au sein du groupe. Hojlund a ouvertement contesté l’analyse d’après-match de son entraîneur, qui avait jugé la prestation bonne pendant les 70 premières minutes.

Hojlund conteste l’analyse positive d’Allegri

Hojlund n’a pas partagé l’optimisme de son entraîneur au moment de répondre aux médias après le match. L’international danois a insisté sur le fait que jouer plutôt bien ne suffisait plus pour une équipe en difficulté.

« Je ne suis pas d’accord. Je pense que, bien sûr, ce n’est pas un mauvais match. Je peux être d’accord là-dessus, mais nous devons arrêter d’encaisser des buts évitables et commencer à gagner des matches », a déclaré Hojlund à Amazon Prime.

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« Nous avons perdu trop de matches cette saison. C’est difficile d’en parler. Je pense que nous traversons une période très sombre en ce moment et que nous devons travailler. »

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Tout le club doit prendre sa part de responsabilité

L’attaquant danois semblait visiblement abattu après avoir disputé l’intégralité des 90 minutes. Il a reconnu être à la fois déçu et en colère face à la situation actuelle, alors qu’il avait dû lutter contre la maladie avant la rencontre. Plutôt que de rejeter toute la faute sur les joueurs présents sur le terrain, Hojlund a réclamé que chacun prenne ses responsabilités, à tous les niveaux du club. Il veut que toutes les personnes liées à Napoli réfléchissent aux récents échecs de l’équipe.

« Peut-être parce que j’ai été un peu malade, je suis un peu fatigué maintenant après 90 minutes, mais nous devons nous regarder dans le miroir », a ajouté Hojlund. « Pas seulement les joueurs : tout le monde au club de football doit prendre ses responsabilités. »

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Le choc contre la Lazio, une occasion de se racheter

Napoli doit vite se ressaisir pour tenter de sauver sa saison mal engagée. Allegri et ses joueurs ont très peu de temps pour s’attarder sur leur dernière déception en Ligue des champions. Napoli recevra la Lazio dimanche en Serie A. Une victoire est indispensable pour dissiper la morosité qui entoure le club et alléger la pression croissante sur Allegri.