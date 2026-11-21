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Xabi Alonso reconnaît que Chelsea traverse une « période fragile » après sa lourde défaite à domicile contre Leeds United (4-1). Le manque de sérénité de Chelsea a été cruellement exposé par les visiteurs, qui ont signé une victoire nette à Stamford Bridge, leur premier succès sur le terrain de Chelsea depuis plus de vingt ans.

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Une déroute historique dans l'ouest de Londres

Stamford Bridge a été le théâtre d'un net renversement de situation samedi, lorsque Leeds United a surclassé un Chelsea en difficulté pour s'imposer dans ce stade pour la première fois depuis 1999 . Malgré une entame encourageante, les joueurs d'Alonso ont cédé sous la pression, permettant aux visiteurs de les dépasser au classement de la Premier League. Ce résultat laisse Chelsea à la huitième place, tandis que Leeds grimpe au sixième rang, à un seul point des places qualificatives pour la Ligue des champions, actuellement occupées par Bournemouth.

Face aux médias après le coup de sifflet final, Alonso, abattu, n'a pas mâché ses mots sur la situation actuelle de son équipe. Au micro de BBC MOTD, l'entraîneur espagnol a déclaré : « Nous sommes déçus et tristes. Cette défaite a été difficile à encaisser et nous traversons une période fragile. Nous avons perdu un peu de la confiance avec laquelle nous jouions. C'est un moment délicat, mais nous devons le traverser ensemble et trouver des solutions. »

Okafor et Calvert-Lewin punissent Chelsea

Chelsea semblait d'abord maîtriser la rencontre lorsqu'Emmanuel Emegha a marqué à la 25e minute pour sa première titularisation avec le club. L'attaquant néerlandais, arrivé pendant l'été, a décoché une puissante frappe du pied gauche pour donner l'avantage à Chelsea. Leeds a toutefois répliqué presque immédiatement, égalisant trois minutes plus tard grâce à Noah Okafor, qui a profité de la confusion dans la défense de Chelsea pour placer le ballon dans le petit filet opposé.

Les visiteurs ont pris l'avantage sur penalty après que Michael Oliver a estimé que Morgan Rogers avait touché de la main une tentative de Jayden Bogle qui prenait la direction du but. Dominic Calvert-Lewin s'est chargé du penalty et l'a tranquillement placé dans le coin inférieur du but. Leeds a creusé l'écart à la 58e minute, quand Okafor a repris un ballon libre qui rebondissait pour l'envoyer sous la barre. Brenden Aaronson a ensuite parachevé cette prestation convaincante dans les derniers instants du temps additionnel : parti de la ligne médiane, il a conclu avec sang-froid dans le coin inférieur du but.

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Alonso cherche le déclic

Pour tenter de renverser la situation, Alonso a fait entrer Danny Welbeck et Pedro Neto, mais ces changements tactiques n'ont pas permis à Chelsea de trouver la faille. L'entraîneur a souligné que l'incapacité de son équipe à réagir face à l'adversité constituait une préoccupation majeure. « Notre première demi-heure a été bonne, mais nous avons encaissé l'égalisation, nous étions moins à l'aise et nous avons perdu notre élan », a expliqué Alonso dans son analyse d'après-match.

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L'entraîneur de Chelsea est revenu sur le manque de tranchant de son équipe en seconde période : « Nous aurions pu faire davantage en seconde période, mais nous n'avons pas retrouvé la confiance nécessaire pour vraiment attaquer et nous n'avons pas poussé assez fort pour marquer un but, ce qui aurait changé la dynamique du match. »

Les difficultés mentales et physiques s'accumulent

Chelsea voudra tourner la page de cette lourde défaite lors de son déplacement sur le terrain de Nottingham Forest, le 27 novembre, avant de retrouver Stamford Bridge pour recevoir Crystal Palace, le 2 décembre. De son côté, Leeds cherchera à poursuivre sur sa lancée à domicile contre Coventry City, le 28 novembre, avant un déplacement difficile sur le terrain de Manchester City, à l'Etihad Stadium, quatre jours plus tard.

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Interrogé sur ce qu'il considère comme le plus grand obstacle auquel le club fait actuellement face, Alonso a évoqué plusieurs facteurs. Il a conclu : « Tout est lié. La confiance, cette fragilité actuelle, les exigences du match, l'aspect physique : tout est lié. »