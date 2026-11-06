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Andoni Iraola a reconnu que Liverpool était « parfois trop honnête », alors qu’une statistique frappante montre qu’aucune équipe de Premier League n’a commis plus de fautes cette saison. Liverpool se déplace à Crystal Palace dimanche après deux défaites consécutives face à Arsenal et Fenerbahce. Son entraîneur attend une réaction, tandis que Ryan Gravenberch reste incertain en raison d’un problème au talon.

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Liverpool est l’équipe qui commet le plus de fautes en Premier League

Liverpool a commis 128 fautes en Premier League cette saison, plus que toute autre équipe du championnat, selon The Independent. À l’inverse, seules trois équipes ont obtenu moins de fautes que celle d’Iraola, qui n’en a obtenu que 88.

Liverpool a perdu ses deux derniers matches, contre Arsenal et Fenerbahce, et n’a pas obtenu de penalty face à Arsenal malgré un tirage de maillot subi par Alexander Isak. Le sujet a été abordé lors de la conférence de presse d’Iraola avant le déplacement de dimanche à Selhurst Park.

Iraola ne sait que penser des compliments de l’arbitre

L’entraîneur de Liverpool a reconnu que ses joueurs ne cherchaient pas à tromper les arbitres et a révélé que leur comportement leur avait même valu les félicitations de l’arbitre. « Nous sommes un groupe plutôt honnête, parfois trop honnête, a déclaré Iraola. Même l’autre jour, après le match, l’arbitre nous a félicités… Je ne sais pas si cela me plaît ou non !

« Notre comportement a été très bon. Je pense que les protestations doivent être sincères ; on ne peut pas faire semblant. Nous avons envie de presser, nous voulons jouer avec intensité, mais il faut trouver un équilibre, car il y a une grande différence. »

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Iraola explique la « saison étrange » de Liverpool

Liverpool occupe la cinquième place de Premier League, à neuf points du leader, Arsenal. L’équipe n’a encaissé que neuf buts en neuf matches de championnat, mais en a déjà concédé 10 en quatre rencontres de Ligue des champions. « La saison a été étrange, a ajouté Iraola. En Ligue des champions, nous marquons beaucoup et encaissons beaucoup de buts. En Premier League, nous marquons moins et encaissons moins. Évidemment, nous voulons marquer plus et encaisser moins !

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« Il s’agit de contrôler les matches. Par moments, contre Fenerbahce, nous contrôlions trop le jeu : nous étions bien placés et nous arrivions à nous approcher du but, mais parfois, nous devons envoyer davantage de joueurs dans la surface. Cela nous fera perdre un peu de contrôle, oui, mais nous rendra plus dangereux. Surtout contre Arsenal… nous devons mieux attaquer la surface. »

Gravenberch incertain alors que Liverpool vise la victoire contre Palace

Iraola a confirmé que la participation de Gravenberch au match à Selhurst Park restait incertaine, le milieu de terrain continuant de composer avec une douleur au talon.

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« Il y a une semaine, nous étions sur une bonne série, dans une bonne situation et de meilleure humeur, a-t-il déclaré. Maintenant, cela change, et c’est normal. Nous devons réagir après deux défaites : il nous faut gagner sur le terrain de Palace. »