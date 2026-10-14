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Aurelien Tchouameni a exprimé l’agacement grandissant du vestiaire du Real Madrid face à la qualité de l’arbitrage ces derniers temps. À l’approche d’un choc européen contre la Roma, l’international français a reconnu que les décisions controversées prises sur le terrain pesaient sur le groupe.

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La frustration monte au Bernabéu

« Je ne veux pas parler des arbitres. Nous sommes très frustrés. Mais l’important, c’est que nous avons gagné le match », a-t-il déclaré à Marca après la victoire du Real Madrid contre Villarreal en LaLiga. Ses propos illustrent la position délicate des joueurs madrilènes : manifestement contrariés par les événements récents, ils se gardent de parler trop librement, de peur de s’exposer à des sanctions disciplinaires.

Son entraîneur a ensuite exprimé le même sentiment, laissant entrevoir une position commune au sein du groupe sur la qualité de l’arbitrage auquel il a été confronté ces dernières semaines, dans les compétitions nationales comme européennes.

Alors que l’équipe se prépare à son prochain défi, la pression sur les arbitres pour qu’ils livrent des prestations régulières ne devrait que s’accentuer. L’histoire du Real Madrid en compétition européenne ramène souvent ces questions au premier plan. La franchise de Tchouameni laisse penser que les discussions sur l’arbitrage au sein du club sont bien plus vives que ce qui transparaît habituellement en public. La priorité du Français reste le résultat, mais il a clairement fait savoir aux instances dirigeantes que les joueurs perdent patience face à la situation actuelle.

Le grand débat sur le milieu de terrain se poursuit

Au-delà de la controverse arbitrale, Tchouameni a également dû répondre au débat tactique persistant autour du milieu de terrain du Real Madrid. Depuis le départ de meneurs de jeu de légende, l’absence d’un « véritable cerveau » ou d’un organisateur traditionnel dans l’axe fait régulièrement débat dans la capitale espagnole. Selon les critiques, les milieux actuels, malgré leur puissance physique et leurs qualités techniques, n’ont pas le profil nécessaire pour dicter le rythme des matches comme le faisaient leurs prédécesseurs.

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Tchouameni s’est toutefois empressé de défendre la qualité de l’effectif actuel et son propre rôle dans le dispositif. « J’ai mon avis, c’est un sujet qui vous appartient. Nous sommes des joueurs de haut niveau qui travaillons pour que l’équipe gagne », a-t-il répondu lorsqu’il a été interrogé sur le manque supposé d’un organisateur au milieu de terrain.

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Sa réponse traduit la confiance d’un groupe qui a régulièrement obtenu des résultats malgré les doutes extérieurs sur son organisation tactique. Le Français estime que l’effort collectif et la polyvalence des milieux de terrain actuels suffisent pour atteindre les objectifs ambitieux du club.

Lorsque les journalistes ont insisté pour savoir si le club devait recruter un milieu au profil différent, Tchouameni a habilement esquivé la question. « Ce qui compte, c’est le match de demain. Cela, c’est à lui, à l’entraîneur ou au président de voir », a-t-il ajouté, renvoyant ainsi la responsabilité des décisions de recrutement à la direction du club. C’est une position mûre de la part d’un joueur devenu un élément essentiel du onze de départ, qui montre que son attention se porte sur le terrain plutôt que sur les décisions prises en coulisses.

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Cap sur le défi à Rome

La discussion s’est finalement tournée vers le défi immédiat qui attend l’équipe : un déplacement difficile sur le terrain de l’AS Roma.

« La Roma est un adversaire coriace, très difficile », a souligné le milieu de terrain, conscient des obstacles tactiques que son équipe devra surmonter. Il a ensuite insisté sur le fait que l’entente au sein du groupe restait intacte : « L’ambiance est bonne dans l’équipe. Ce qui compte, c’est que nous nous battions pour être champions. »

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La quête de trophées reste la principale motivation de l’effectif, quels que soient les problèmes rencontrés avec l’arbitrage ou le scepticisme des médias quant à son évolution tactique sous la direction de l’encadrement actuel.

En définitive, cette conférence d’avant-match a rappelé les pressions particulières qui accompagnent le fait de représenter le Real Madrid. Entre la gestion des controverses arbitrales et la défense de l’identité tactique de l’équipe, Tchouameni a montré pourquoi il est devenu un leader en club comme en sélection.

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Place désormais au terrain, où le Real Madrid cherchera à faire taire les sceptiques et à surmonter la « frustration » des dernières semaines grâce à une prestation convaincante dans la capitale italienne. Comme l’a suggéré Tchouameni, gagner est la seule véritable solution aux problèmes auxquels l’équipe est confrontée.