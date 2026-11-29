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Ousmane Dembele a passé l’essentiel de la victoire 2-0 du Paris Saint-Germain contre Lorient en Ligue 1 sur l’aile droite, plutôt que dans son rôle habituel dans l’axe. Luis Enrique a expliqué que cet ajustement tactique visait à trouver des espaces face à une défense compacte, alors que les blessures limitent les options du PSG sur les ailes.

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Dembele joue sur l’aile, le PSG signe une neuvième victoire consécutive

Le Paris Saint-Germain a porté sa série de victoires en Ligue 1 à neuf matches samedi, en s’imposant 2-0 à domicile contre Lorient au Parc des Princes. Ousmane Dembele a évolué principalement sur l’aile droite.

Après l’ouverture du score de Senny Mayulu à la 32e minute, dans un rôle d’avant-centre, Dembele a assuré la victoire à la 67e minute, au terme d’une prestation dynamique sur l’aile.

« Si vous le placez dans l’axe, il ne touche pas le ballon »

Selon RMC, après deux saisons passées principalement dans l’axe au poste de numéro 9, Dembele a retrouvé le flanc droit pour étirer le bloc lorientais aux côtés d’Achraf Hakimi et de Warren Zaire-Emery, tandis que Mika Godts, Dro Fernandez et Senny Mayulu évoluaient à gauche.

« Ousmane Dembele aurait préféré avoir sa liberté habituelle, mais face à une équipe comme Lorient, qui défend très bien dans l’axe, les espaces se trouvent surtout sur les ailes », a expliqué Luis Enrique. « Si vous placez Ousmane Dembele dans l’axe, il ne touche pas le ballon. C’est un joueur très intelligent ; il sait repérer les espaces pendant le match. S’il a la possibilité de jouer dans l’axe, c’est merveilleux pour nous, mais s’il n’y a pas d’espace, il faut comprendre que nous sommes une équipe très difficile à défendre sur les ailes. »

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S’adapter aux blessures sur les ailes et bien finir le match

Luis Enrique a indiqué que ce repositionnement répondait aux circonstances plutôt qu’il ne constituait un changement définitif. Le PSG doit composer avec les inquiétudes liées aux blessures de longue durée de Desire Doue et de Khvicha Kvaratskhelia. En leur absence, Dembele et Mika Godts, titulaire à gauche, ont pris en charge les duels physiques pour l’équipe.

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Satisfait de l’entame du PSG et de sa maîtrise globale face à une équipe de Lorient tenace, l’entraîneur a néanmoins reconnu avoir été frustré par les dix dernières minutes, marquées par des erreurs individuelles et un manque de concentration. « Je ne pense pas que Lorient soit venu ici uniquement pour défendre. Ils ont aussi cherché à jouer leur jeu et à nous compliquer la tâche », a déclaré Luis Enrique. « C’était un bien meilleur match que ce à quoi je m’attendais. »

Entre compétitions nationales et européennes, maintenir la dynamique

Avec un deuxième match consécutif sans encaisser de but et les trois points obtenus lors de la 12e journée, le PSG poursuit sa série en championnat tout en gérant la profondeur et la condition physique de son effectif au fil de la saison.

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Alors que Dembele a montré ses qualités de dribbleur sur l’aile et que Mayulu a apporté sa contribution dans l’axe, Luis Enrique cherchera à maintenir l’efficacité de ses rotations offensives lors des prochains matches.