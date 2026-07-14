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France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

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« Nous sommes tous très déçus »… Une légende du football français s'en prend aux joueurs

France vs Espagne
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P. Vieira
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É.-U.

L'Espagne s'est imposée 2-0 en demi-finale

La légende française Patrick Vieira a vivement critiqué la sélection de son pays après la défaite en demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Espagne.

L’Espagne s’est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde 2026, programmée dimanche prochain, grâce à une précieuse victoire 2-0 sur la France, lors de la demi-finale disputée ce mardi.

À l’issue de la rencontre, un profond sentiment de déception a envahi les supporters des Bleus, d’autant plus que la supériorité espagnole est apparue évidente tout au long du match.

De son côté, Patrick Vieira, consultant pour la chaîne ITV, a déploré la prestation terne des hommes de Didier Deschamps.

« Nous attendions beaucoup de la France dans ce tournoi. Nous sommes tous très déçus du résultat, et surtout de la prestation, car nous avions besoin que nos meilleurs joueurs livrent une performance exceptionnelle aujourd’hui, ce qu’ils n’ont pas fait. »

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Et il a conclu : « Ce ne sont pas seulement un ou deux joueurs qui ont gâché notre chance d’accéder à la finale, mais tous… Nous avons tous été très mauvais. »

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