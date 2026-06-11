Ståle Solbakken, le sélectionneur de l’équipe de Norvège, a vivement critiqué les mesures américaines appliquées dans le cadre de la Coupe du monde 2026, dénonçant une « hypocrisie générale » aux États-Unis après la détention de l’attaquant irakien Ayman Hussein à l’aéroport de Chicago.

Selon la chaîne américaine CBS, le joueur des « Lions du Tigris » a été retenu pendant sept heures par les douaniers et les gardes-frontières à son arrivée avec la délégation irakienne.

Interrogé jeudi, au siège du camp norvégien, au sujet de cet incident impliquant le premier adversaire des Vikings dans le tournoi, Solbakken a répondu : « Nous convenons tous que cette situation était inutile et que beaucoup de choses auraient pu être gérées différemment, mais nous sommes tous hypocrites. »

D’un ton sec, l’entraîneur de 56 ans a toutefois ajouté : « Mais la Coupe du monde se déroule ici, et nous sommes venus pour jouer au football. »

Interrogé sur ce qu’il entendait par là, il a répondu : « Tout, depuis le fait que le pays hôte soit en conflit avec un autre pays – en référence à l’Iran – jusqu’aux difficultés dont nous avons parlé. »

Ces propos sont prononcés trois jours avant le retour historique des Scandinaves dans la compétition, 28 ans après leur dernière participation en 1998.

Le groupe de Erling Haaland entamera sa campagne le 16 juin face à l’Irak, puis défiera le Sénégal le 22 et enfin la France le 26 juin au sein du groupe I.