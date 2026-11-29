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Après la victoire 4-0 de l’Inter contre le Genoa, Cristian Chivu a prévenu le reste de la Serie A : son équipe reste la référence du football italien. L’entraîneur a salué la force mentale de ses joueurs et leur efficacité devant le but.

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L’Inter retrouve son élan avec la manière

L’Inter n’a pas tardé à imposer sa loi au stade Giuseppe-Meazza samedi soir, surclassant le Genoa pour poursuivre sa course au Scudetto. Après un léger faux pas contre l’Atalanta lors de sa précédente sortie, l’équipe de Chivu a livré une prestation maîtrisée et avait pratiquement plié le match avant la mi-temps. Le score de 4-0 reflète une performance marquée par la concentration et la discipline tactique.

Après le coup de sifflet final, Chivu s’est dit satisfait de l’approche de ses joueurs dès le début de la rencontre. « L’approche et l’attitude proactive sont, pour moi, les meilleures nouvelles de la soirée », a déclaré l’entraîneur à Sky Sport Italia. L’entraîneur de l’Inter sait parfaitement que son équipe, championne d’Italie en titre, est attendue au tournant. « Nous savons que nous devons travailler dur et rester vigilants, car nous sommes toujours l’équipe à battre. Nous devons être à la hauteur, savoir gérer aussi les moments difficiles et relever immédiatement la tête », a-t-il ajouté.

Provedel salué pour son match sans encaisser de but

Si les attaquants ont attiré l’attention, Chivu a souligné la prestation d’Ivan Provedel, titularisé à la place de Josep Martinez. Le gardien a joué un rôle décisif en début de match, avec deux arrêts de grande qualité alors que le score était encore de 0-0. Chivu a écarté tout doute sur ses choix, réaffirmant sa confiance envers les gardiens dont il dispose cette saison.

« Provedel avait déjà bien joué contre la Fiorentina et Venise, a expliqué l’entraîneur. Beaucoup portent des jugements, mais nous connaissons ses qualités et celles de nos gardiens, trois professionnels qui savent défendre le but d’une équipe comme l’Inter. »

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L’intégration des jeunes reste une priorité

L’entraîneur a également évoqué l’intégration de jeunes talents, dont Petar Sucic, Pio Esposito et Andy Diouf. Chivu estime qu’il est essentiel, pour l’avenir du club, d’offrir une voie vers l’équipe première aux joueurs issus du centre de formation. Il a souligné que jouer pour un club de la stature de l’Inter n’est jamais facile, mais que les jeunes de l’effectif ont la détermination nécessaire pour réussir au plus haut niveau.

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« Nous savons qu’ils ont des qualités et une marge de progression. Ils travaillent beaucoup. Jouer pour l’Inter n’est pas simple, mais ils ont envie de travailler et de rester dans notre groupe. Je pense aussi à Stankovic, qui se prépare pour l’occasion qui se présentera tôt ou tard. Nous essayons également de faire progresser Luis Henrique. Nous connaissons aussi les qualités de Sucic et de Diouf, que j’ai également essayé à gauche quand le match était plié, pour voir s’il irait jusqu’à la ligne de fond afin de centrer de son bon pied. Nous croyons aux jeunes », a déclaré Chivu.

L’Inter prolonge sa série en écrasant le Genoa

L’Inter maintient la pression sur la Lazio, leader de Serie A, après sa large victoire contre le Genoa. Ce succès ramène l’écart en tête du classement à seulement trois points et envoie un message clair : l’Inter ne compte pas laisser le leader s’échapper dans la course au Scudetto.

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Cette démonstration prolonge aussi la remarquable série de l’Inter à San Siro : le club y a désormais remporté sept matches consécutifs en Serie A, en marquant au moins deux buts à chaque fois. Il s’agit de sa plus longue série de ce type à domicile depuis les huit victoires d’affilée obtenues lors de la saison 2016-2017, preuve qu’il est devenu particulièrement difficile à contenir devant son public.