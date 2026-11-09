Une femme politique marocaine a répondu aux menaces espagnoles de se retirer de l'organisation de la Coupe du monde 2030, dans le cas où la mission d'organiser le match de la finale serait confiée au Maroc.

Le Maroc, l'Espagne et le Portugal coorganisent la Coupe du monde 2030, mais une lutte importante existe autour de l'accueil de la finale de la compétition.

Le dossier de l'accueil de la finale de la Coupe du monde 2030 s'est transformé en une question politique en Espagne, à l'approche des élections générales prévues le 29 novembre, après que le différend s'est intensifié entre les partis et les personnalités de premier plan au sujet du droit de l'Espagne d'accueillir le match de la finale.

Le chef de l'opposition espagnole, Alberto Núñez Feijóo, a déclaré qu'il était prêt à pousser son pays à se retirer de l'organisation de la Coupe du monde 2030, si la Fédération internationale de football décidait d'accorder au Maroc le droit d'accueillir le match de la finale.

Feijóo, chef du Parti populaire, a ajouté qu'il était évident que l'Espagne devait accueillir cet événement.

De son côté, Ilham Belfahili, secrétaire générale du parti de l'Union marocaine pour la démocratie, a affirmé que l'accueil de la finale du Mondial 2030 était une affaire sportive soumise aux critères de la Fédération internationale de football et de ses commissions compétentes, loin des surenchères partisanes qui régissent le discours de certains acteurs politiques espagnols à l'approche des élections anticipées.

Elle a affirmé, dans des déclarations exclusives au journal marocain « Hespress », que « les orientations de la droite espagnole à l'égard des questions marocaines ne sont pas nées du jour au lendemain, mais remontent aux événements de Ceuta et Melilla à l'été 2026, ce courant cherchant à politiser les dossiers et à trouver une quelconque issue pour nuire au Royaume ».

Belfahili a précisé que si la FIFA décidait de confier la finale au Grand Stade de Benslimane, et que l'Espagne choisissait de se retirer, « cela ne regarderait qu'elle seule et ne changerait rien à la réalité ».

Elle a poursuivi : « Le Maroc possède les atouts et la préparation nécessaires pour organiser avec succès la Coupe du monde, même si le Portugal et l'Espagne se retiraient ensemble. »

Elle a exprimé son refus catégorique du « mélange entre le sport et la politique », soulignant que le football était « un message humain universel qui rapproche les peuples », ajoutant que « l'exploitation par la droite espagnole des promesses du Mondial pour gagner les voix des électeurs est une surenchère électorale isolée qui ne concerne pas le Maroc ».

Elle a insisté sur le fait que « le Maroc est un État d'institutions qui respecte les décisions des instances internationales, quelles qu'elles soient ».