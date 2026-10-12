Okan Buruk, l'entraîneur du club turc de Galatasaray, a placé la barre très haut avant d'affronter Barcelone en Ligue des champions, affirmant que son équipe ne se contentera pas de défendre malgré la force de l'adversaire, et soulignant que jouer au milieu des supporters du club turc lui donne la motivation nécessaire pour affronter les candidats au titre.

Galatasaray reçoit Barcelone à Istanbul, demain mardi, dans une rencontre où la formation turque cherche à profiter de l'avantage du terrain et du public pour laisser son empreinte sur la scène européenne, après avoir concédé une défaite 3-1 face au Sporting Lisbonne lors de son match précédent.

Buruk, 52 ans, a déclaré que Barcelone était peut-être actuellement la meilleure équipe du monde sur le plan du niveau, et que beaucoup la considéreraient comme favorite pour la victoire, mais il a insisté sur le fait que Galatasaray aborderait la rencontre avec une grande confiance en ses capacités.

L'entraîneur de la formation turque a ajouté : « Nous sommes Galatasaray et nous jouerons sur notre terrain, donc, quelle que soit la composition avec laquelle nous disputerons le match, nous devons être offensifs. Nous ne nous contenterons pas de défendre face à Barcelone, nous attaquerons aussi. »

Gündogan attend sa chance face à Barcelone

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Buruk a évoqué la situation de l'Allemand Ilkay Gündogan, ancien joueur de Barcelone, après qu'il est resté sur le banc lors de la victoire 3-1 contre Kasimpasa vendredi dernier, une décision qui a soulevé des interrogations sur son rôle au sein de l'équipe.

Mais le technicien turc a tenu à louer son joueur, affirmant sa satisfaction quant à son implication à l'entraînement et à sa disponibilité pour jouer, bien qu'il ne lui ait pas donné l'occasion d'entrer lors du dernier match.

Buruk a déclaré : « Ilkay donne toujours le meilleur de lui-même à l'entraînement, il est prêt et attend de jouer. Nous avons procédé à des changements offensifs vendredi, et nous ne pouvons pas faire entrer un grand nombre de joueurs en même temps. Tous les joueurs de l'équipe ont une personnalité formidable et aiment le club, et nous ne devons pas mal interpréter ce qu'a fait Ilkay. Je suis très satisfait de lui. »

L'entraîneur de Galatasaray a reconnu que le fait d'écarter des joueurs des matchs pouvait laisser des traces psychologiques chez eux, évoquant son expérience passée de joueur et rappelant que le football n'est pas exempt de sentiments humains.

Il a expliqué : « Je viens du monde du football en tant que joueur, et nous avons tous vécu de telles situations. Les joueurs ne sont pas des machines, ce sont des êtres humains avec des sentiments contradictoires. Gündogan n'a pas joué, et il n'est même pas entré sur la pelouse après s'être échauffé le long de la ligne de touche. Si j'avais été à sa place, j'aurais été triste, et je l'aurais peut-être parfois montré, mais nous ne devons pas trop nous attarder sur ces questions. »

Éloges pour la star russe Alexeï Batrakov

Dans un autre registre, Buruk a fait l'éloge du Russe Alexeï Batrakov, âgé de 21 ans, qui a rejoint Galatasaray en provenance du Lokomotiv Moscou en août dernier pour 25 millions d'euros.

L'entraîneur a affirmé son admiration pour le potentiel du joueur et son professionnalisme, estimant que sa volonté de progresser et de travailler dur l'aide à s'intégrer rapidement dans le système de l'équipe.

Buruk a déclaré : « Nous l'avons recruté parce que c'est un excellent footballeur. C'est un véritable professionnel et une personne formidable, ouvert à la progression et au travail acharné. Travailler avec un joueur comme lui est important pour moi, et nous l'aimons tous beaucoup. »

Il a ajouté que Batrakov s'était adapté rapidement au style de jeu de l'équipe, exprimant sa satisfaction quant à son niveau et à sa contribution, et soulignant que travailler avec des joueurs qui cherchent constamment à progresser constitue un élément important du projet de Galatasaray.