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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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« Nous sommes fiers de vous » : Al-Sissi réconforte la sélection égyptienne après son élimination de la Coupe du monde

Argentine vs Égypte
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É.-U.

Les « Pharaons » ont quitté la compétition sur une note dramatique face à l'Argentine.

Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a tenu à réconforter l'équipe nationale après son élimination dramatique de la Coupe du monde 2026.

Les Pharaons, qui menaient 2-0, ont finalement perdu 2-3 en huitièmes de finale face à l’Argentine, ce mardi au stade d’Atlanta.

Sur ses comptes officiels, le président a publié : « Merci aux héros de l’équipe nationale de football pour leur performance honorable et pour avoir réalisé un exploit sans précédent dans l’histoire du football égyptien. »

Il a ajouté : « Nous sommes fiers de vous et de votre exploit, et l’avenir vous réserve le meilleur, si Dieu le veut. »

Rappelons que les Pharaons ont atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de leur histoire, après avoir été éliminés dès la phase de groupes lors de leurs trois participations précédentes.

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