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Uli Hoeneß doute fortement que Jamal Musiala redevienne un jour un joueur capable de faire la différence pour le Bayern Munich.

« Nous sommes face à un dilemme. Il souffre d’une maladie qui ne se guérit pas facilement, mais qui peut être maîtrisée dans une certaine mesure grâce à des médicaments », a déclaré le président d’honneur du club le plus titré d’Allemagne dans l’émission « Sonntags-Stammtisch » de la BR, avant d’ajouter une réflexion lourde de sens : « Mais retrouvera-t-il un jour le niveau de performance qui était le sien… »

Après sa grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs à l’été 2025, Musiala a subi plusieurs contretemps et souffre depuis fin septembre d’une déchirure de fibres musculaires. Par ailleurs, après deux malaises pendant la préparation de la saison en cours, il est apparu que l’international allemand souffre d’un dysfonctionnement neurologique provoquant des absences brèves et passagères, mais qui se traitent bien. Il s’agit d’une forme de crises épileptiques.

« Pourtant, il continue de percevoir son salaire. Mais imaginez que le Bayern Munich remette maintenant son contrat en question », a poursuivi Hoeneß, avant d’insister : « Ce qu’il est capable de faire aujourd’hui ne correspond plus à ce qui figure dans le contrat. » Interrogé à ce sujet, le dirigeant du Bayern a confirmé que la maladie n’était pas prévue dans le contrat de Musiala.

Getty Images

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Jamal Musiala : ses chiffres et statistiques cette saison

Musiala est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2030 et compterait parmi les joueurs les mieux payés du club. Depuis l’annonce de sa prolongation de contrat en milieu de semaine, Harry Kane occupe désormais seul la tête du classement des salaires du club munichois.

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Musiala devrait retrouver le terrain après la prochaine trêve internationale, à la fin du mois, lorsque le Bayern affrontera le 1. FC Cologne le 21 novembre. Selon Hoeneß, l’entraîneur Vincent Kompany, qui a récemment passé plusieurs jours à l’hôpital en raison d’une irritation des méninges, pourrait lui aussi être de retour sur le banc à cette occasion.

Musiala n’a disputé que quatre rencontres cette saison. Lors de la large victoire 7-0 contre l’Union Berlin, il a inscrit un but et délivré une passe décisive, sans être impliqué sur d’autres buts depuis.

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Outre Musiala, le Bayern a récemment dû se passer de plusieurs joueurs offensifs. Si Luis Diaz (déchirure d’un faisceau musculaire) devrait lui aussi faire son retour après la trêve internationale, Serge Gnabry (blessure à la cuisse) et Ismael Saibari (rupture du ligament de la syndesmose) seront encore absents pendant plusieurs mois. Ce dernier a même dû subir une opération.