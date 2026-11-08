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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images
Tim Ursinus
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« Nous sommes face à un dilemme » : Uli Hoeneß exprime des doutes explosifs au sujet de Jamal Musiala, du Bayern Munich

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Uli Hoeneß doute fortement que Jamal Musiala redevienne un jour un joueur capable de faire la différence pour le Bayern Munich.

« Nous sommes face à un dilemme. Il souffre d’une maladie qui ne se guérit pas facilement, mais qui peut être maîtrisée dans une certaine mesure grâce à des médicaments », a déclaré le président d’honneur du club le plus titré d’Allemagne dans l’émission « Sonntags-Stammtisch » de la BR, avant d’ajouter une réflexion lourde de sens : « Mais retrouvera-t-il un jour le niveau de performance qui était le sien… »

Après sa grave blessure lors de la Coupe du monde des clubs à l’été 2025, Musiala a subi plusieurs contretemps et souffre depuis fin septembre d’une déchirure de fibres musculaires. Par ailleurs, après deux malaises pendant la préparation de la saison en cours, il est apparu que l’international allemand souffre d’un dysfonctionnement neurologique provoquant des absences brèves et passagères, mais qui se traitent bien. Il s’agit d’une forme de crises épileptiques.

« Pourtant, il continue de percevoir son salaire. Mais imaginez que le Bayern Munich remette maintenant son contrat en question », a poursuivi Hoeneß, avant d’insister : « Ce qu’il est capable de faire aujourd’hui ne correspond plus à ce qui figure dans le contrat. » Interrogé à ce sujet, le dirigeant du Bayern a confirmé que la maladie n’était pas prévue dans le contrat de Musiala.

GERMANY-TRADITION-BEER-FESTIVAL-OKTOBERFEST-PARADEGetty Images
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Jamal Musiala : ses chiffres et statistiques cette saison

Musiala est sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2030 et compterait parmi les joueurs les mieux payés du club. Depuis l’annonce de sa prolongation de contrat en milieu de semaine, Harry Kane occupe désormais seul la tête du classement des salaires du club munichois.

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Musiala devrait retrouver le terrain après la prochaine trêve internationale, à la fin du mois, lorsque le Bayern affrontera le 1. FC Cologne le 21 novembre. Selon Hoeneß, l’entraîneur Vincent Kompany, qui a récemment passé plusieurs jours à l’hôpital en raison d’une irritation des méninges, pourrait lui aussi être de retour sur le banc à cette occasion.

Musiala n’a disputé que quatre rencontres cette saison. Lors de la large victoire 7-0 contre l’Union Berlin, il a inscrit un but et délivré une passe décisive, sans être impliqué sur d’autres buts depuis.

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Outre Musiala, le Bayern a récemment dû se passer de plusieurs joueurs offensifs. Si Luis Diaz (déchirure d’un faisceau musculaire) devrait lui aussi faire son retour après la trêve internationale, Serge Gnabry (blessure à la cuisse) et Ismael Saibari (rupture du ligament de la syndesmose) seront encore absents pendant plusieurs mois. Ce dernier a même dû subir une opération.

Écrit parTim Ursinus

Correspondant du football allemand et européen

Bien qu’une carrière de gardien de but ne se soit jamais concrétisée, le football a toujours été une constante dans ma vie. Dès mon plus jeune âge, il était clair que le journalisme sportif serait la voie à suivre. Après un stage à la rédaction sportive du Schwäbisches Tagblatt dans ma ville natale de Tübingen, j’ai poursuivi mes études à Karlsruhe — un choix quelque peu discutable pour un Souabe. Fin 2018, j’ai débuté comme stagiaire chez SPOX et GOAL, puis j’y suis resté comme étudiant salarié avant de devenir ensuite apprenti. Depuis 2023, je fais partie de manière permanente des équipes éditoriales. En septembre 2024, j’ai assumé le rôle de Senior SEO, tout en travaillant également comme reporter et chef de service de permanence.

🎯 Mes domaines de compétence :

Délégation d’articles SEO et gestion des freelances dans ce domaine

Reportage sur site auprès des clubs de Bundesliga (notamment le FC Bayern, le VfB Stuttgart, le BVB et l’Eintracht Francfort)

Histoires et récits autour du football

Recherche et rédaction d’actualités dans le monde du sport

Comment je suis devenu passionné de football :

Tout remonte au triomphe du FC Bayern en Ligue des Champions au début des années 2000, lorsque Oliver Kahn a arrêté trois penalties et est devenu le héros de mon enfance. Le souvenir est, je l’admets, un peu flou, car je n’avais que quatre ans à l’époque. Néanmoins, il n’a pas fallu longtemps avant que je ne déchire le papier cadeau de ma toute première paire de gants de gardien.

🌟 Mes meilleurs souvenirs de football :

Ils sont nombreux. En premier lieu, je pense aux missions effectuées comme reporter — à Paris, Madrid ou Milan, par exemple. S’ajoutent à cela des voyages personnels de groundhopping, qui resteront à jamais inoubliables.

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