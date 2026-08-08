« Nous avons besoin d’un joueur au milieu de terrain, car Amadou Onana est absent pour toute la saison et Joao Palhinha est un très bon joueur qui correspondrait à nos plans », a déclaré Vidagany en marge de la défaite 2-1 en match amical contre le FC Bayern à Hong Kong vendredi à Bild, avant d’ajouter : « Nous sommes en discussions, mais il n’y a actuellement aucun accord. »

Dans le même temps, Vidagany a souligné « le grand respect que nous éprouvons pour le FC Bayern. Nous sommes des clubs amis, notre relation avec Max Eberl, Christoph Freund et tous les autres dirigeants est excellente. C’est pourquoi je ne peux pas et ne veux pas commenter davantage de détails ».

À l’adresse de Palhinha, Vidagany a vanté son employeur : « Je crois qu’Aston Villa serait un grand club pour le joueur. En championnat, six ou sept clubs ont un budget plus important que le nôtre. Pourtant, lors des quatre dernières années, nous nous sommes toujours qualifiés pour des compétitions internationales. Cela tient à notre projet, à notre travail en tant que collectif et à l’influence tactique d’Unai Emery, qui est à mes yeux l’un des meilleurs entraîneurs du monde. »

Le FC Bayern réclamerait 25 millions d’euros pour Joao Palhinha

Selon les informations en circulation, l’actuel vainqueur de la Ligue Europa et le FC Bayern sont encore en désaccord dans les négociations autour d’un transfert. Les Munichois réclament environ 25 millions d’euros pour le milieu de terrain portugais, qui avait rejoint Munich en 2024 en provenance du FC Fulham pour 50 millions d’euros.

Palhinha n’a pas répondu aux attentes placées en lui. La saison passée, il a joué en prêt à Tottenham Hotspur, mais un transfert définitif n’a pas abouti. Tout comme les deux autres joueurs de retour de prêt, Sacha Boey et Bryan Zaragoza, le FC Bayern veut absolument vendre Palhinha, sous contrat jusqu’en 2028. « Pour les trois, il n’y aura pas d’avenir au FC Bayern », a déclaré Eberl fin juillet. « Si l’un d’eux décide de rester ici, ce sera alors relativement dur et compliqué pour lui, parce qu’il ne jouera pas un grand rôle. »

Outre Aston Villa, Benfica et Newcastle United seraient également intéressés par Palhinha. Après Sandro Tonali (Tottenham), les Magpies devraient désormais aussi vendre un deuxième milieu de terrain important avec Bruno Guimaraes (FC Arsenal).