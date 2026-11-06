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Thomas Tuchel a reconnu que sa relation avec Jude Bellingham avait connu « des hauts et des bas », mais assure qu’ils sont désormais en bons termes, après avoir convoqué le frère de Jude, Jobe Bellingham, pour les matches de l’Angleterre contre la Croatie et l’Espagne en Ligue des nations. Le sélectionneur anglais a également révélé avoir présenté ses excuses à Kobbie Mainoo devant le groupe pour ne pas l’avoir retenu pour la Coupe du monde.

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Tuchel convoque Jobe Bellingham après les encouragements de Jude

Tuchel a créé la surprise en faisant monter Jobe depuis les moins de 21 ans pour les deux matches de la semaine prochaine. Alex Scott, de Bournemouth, est blessé, tandis que Myles Lewis-Skelly, d'Arsenal, est suspendu pour la rencontre de jeudi contre la Croatie à Wembley. Lors de l'annonce de sa sélection, Tuchel a reconnu que lui et Jude n'avaient pas toujours été d'accord, et a révélé que la star du Real Madrid avait plaidé en faveur du milieu de terrain de 21 ans du Borussia Dortmund.

« Notre relation a bien sûr connu des hauts et des bas, mais nous sommes en bons termes, a déclaré Tuchel. J'adore être son entraîneur. C'est un joueur de premier plan, qui a beaucoup d'influence, et je pense que c'est réciproque. »

Tuchel présente ses excuses à Mainoo pour son absence de temps de jeu à la Coupe du monde

Tuchel a également révélé avoir présenté ses excuses à Mainoo devant l'ensemble du groupe après que le milieu de Manchester United n'a pas joué une seule minute lors de la Coupe du monde en Amérique. « Je l'ai dit devant l'équipe, devant le staff, a-t-il expliqué. J'ai dit : “Désolé de ne pas t'avoir choisi, tu n'as rien fait de mal, c'est ma faute.” Il était déçu et je pense que cela a quelque peu entamé sa confiance. »

Mainoo n'est de nouveau pas retenu après avoir dû renoncer au rassemblement d'octobre en raison d'une blessure. Tuchel a expliqué : « Il était blessé, puis les performances de Manchester United ont un peu chuté. C'est pour cela qu'il en subit les conséquences. »

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Palmer et Foden absents de la sélection anglaise

Cole Palmer, de Chelsea, est de nouveau absent malgré son retour en forme et ses prestations correctes. Tuchel a insisté : « Ce n'est pas personnel et nous ne supposerons jamais qu'il ne souhaite pas ardemment venir jouer. Mais la concurrence est là. Ce qui compte, ce sont ceux qui joignent les actes à la parole et viennent au rassemblement. »

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Phil Foden, de Manchester City, qui n'a plus joué pour l'Angleterre depuis mars, était proche d'un retour en sélection avant de retrouver le banc à l'Etihad. « Il n'est pas loin et ne le sera jamais, a déclaré Tuchel. J'adore le joueur qu'il est. Comment ne pas l'aimer ? »

Quelle suite pour Tuchel et l'Angleterre ?

L'Angleterre recevra la Croatie jeudi à Wembley avant d'affronter l'Espagne. Jobe espère faire ses débuts avec l'équipe première aux côtés de son frère.

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Eberechi Eze, qui n'est pas titulaire à Arsenal, a conservé sa place, tout comme Morgan Gibbs-White. Foden et Palmer doivent désormais regagner leur place grâce à leurs performances en club.