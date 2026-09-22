La Fédération espagnole a suscité une polémique médiatique après avoir publié d'anciennes déclarations d'Ortiz Arias, l'arbitre du dernier derby de Madrid, dans un message que la presse espagnole a interprété comme une réponse aux attaques du Real Madrid à la suite des séquences arbitrales qui ont fait polémique lors du match de dimanche dernier.

L'arbitre a évoqué les pressions auxquelles les arbitres sont soumis, affirmant qu'ils se transforment souvent en « cible facile » à qui l'on fait porter la responsabilité des défaites. Il est également revenu sur l'impact de l'affaire Negreira sur l'image de l'arbitrage espagnol et sur l'intensification des critiques et de la violence à l'égard des arbitres qui en a découlé.

Un fait historique qui vire à la polémique

Arias avait dirigé le derby de Madrid entre l'Atlético et le Real, disputé au stade « Riyadh Air Metropolitano », qui a connu une polémique arbitrale après la rencontre, notamment concernant la demande de certains de brandir deux cartons rouges aux joueurs de l'Atlético Madrid Kang In Lee et Cristian Romero.

Avant le match, l'arbitre madrilène était entré dans l'histoire en devenant le premier arbitre de la capitale espagnole à diriger un derby de Madrid, une démarche qui a mis fin à une longue tradition liée au principe de territorialité dans les désignations des arbitres par la commission des arbitres.

Mais après le match, les décisions d'Arias ont provoqué une vive colère dans les couloirs du fief de « Santiago Bernabéu », le club merengue ayant exprimé son désaccord avec les prestations de l'arbitre à travers les déclarations de l'entraîneur portugais José Mourinho, de la chaîne officielle du club, ainsi que par des communiqués officiels de la direction.

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« Les clubs nous font porter la responsabilité des défaites »

Après le match du derby dont Arias fut le protagoniste, les comptes officiels de la Fédération espagnole de football à Madrid ont republié des extraits d'un entretien réalisé avec l'arbitre avant le début de la saison en cours, au cours duquel il avait évoqué plusieurs questions liées à l'arbitrage, parmi lesquelles le fait de faire porter aux arbitres la responsabilité des défaites au lieu que les clubs recherchent les véritables causes des résultats.

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Arias a déclaré, selon les propos rapportés par le journal espagnol « Sport » : « Les arbitres sont le maillon le plus facile. Quand je commets des erreurs et que je ne veux pas que les gens dirigent leurs critiques contre moi, je fais porter à l'arbitre la responsabilité de l'erreur ou de la défaite, parce qu'il ne répondra pas. Et tout le monde acceptera ce discours. Il y a de nombreux clubs qui le font. »

Il a ajouté : « Je comprends que nous prenons des décisions dans lesquelles nous pouvons parfois nous tromper, ou qui peuvent être difficiles à comprendre pour les gens. Et bien souvent, nous appliquons correctement les règlements, mais les gens ne les comprennent pas, comme dans les cas de main. Au final, ce n'est pas nous qui établissons les directives ou les règles. »

L'arbitre a poursuivi : « Nous appliquons les règles comme un juge applique le droit pénal ou le droit civil. Nous faisons la même chose. »

L'arbitre espagnol a également évoqué les critiques auxquelles les arbitres font face après les matchs, soulignant que la manière dont on leur pose les questions diffère beaucoup de celle avec laquelle on traite les joueurs.

Il a expliqué : « Que va me demander le journaliste ? Pourquoi n'avez-vous pas sifflé le penalty ? Je ne connais pas de journaliste qui demande à un joueur : pourquoi avez-vous manqué le penalty ? Il voulait pourtant le marquer. »

Il a ajouté : « Il est difficile pour les gens de comprendre que je vis de ma réussite à prendre les bonnes décisions. Je veux réussir mes décisions, exactement comme un footballeur veut réussir. Et on ne demande jamais à un joueur comment il a raté un but évident à l'intérieur de la surface de but en l'envoyant par-dessus la barre transversale. »

Il a poursuivi : « Ce joueur voulait marquer le but. Et moi, je veux réussir tous les penalties, tous les cartons rouges et toutes les décisions que je prends, bien entendu, parce que cela me rendra meilleur dans mon métier. Et je pense que les gens doivent le comprendre. »

« L'affaire Negreira a causé un grand tort à l'arbitrage »

L'arbitre, qui officie en première division espagnole depuis 2021, est revenu sur l'affaire Negreira et son impact sur les arbitres espagnols, affirmant qu'elle a contribué à envenimer l'atmosphère autour de l'arbitrage.

Il a déclaré : « Il y a beaucoup de violence désormais. Je vais dans un stade pour voir mes enfants et j'entends des chants qui accusent les arbitres de corruption. On nous a mis en lumière. »

Ortiz Arias a donné un exemple pour illustrer son point de vue, en disant : « Imaginez que vous soyez employé dans une entreprise, et qu'un des responsables de l'entreprise ait commis des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Cela fait-il de vous quelqu'un de corrompu ? Je pense que certainement pas. »

L'arbitre a insisté sur la nécessité de faire la distinction entre les agissements des responsables et le reste des acteurs du système arbitral, en disant : « C'est très clair. Il ne faut pas confondre un responsable qui a commis des choses très graves, et je souhaite, si tout ce qui s'est passé est vrai, qu'il en paie le prix, ce que les juges détermineront, car il nous a causé un grand tort. »

Ortiz Arias a conclu ses propos en déclarant : « C'est pour cette raison qu'il y a beaucoup plus de violence qu'auparavant. Je pense que nous commençons à sortir un peu de ce tunnel, mais cela nous coûte beaucoup. »

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