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L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, a appelé ses joueurs à ne pas craindre l’atmosphère hostile d’Istanbul lorsqu’ils affronteront Galatasaray ce soir en Ligue des champions, au Rams Park. Alors que son équipe cherche à se rapprocher d’une qualification directe pour les huitièmes de finale, l’Espagnol affirme qu’elle construit quelque chose de différent dans ce nouveau chapitre européen.

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Emery exige du sang-froid à Istanbul

Emery a appelé Villa à faire preuve de conviction et de solidarité avant un déplacement exigeant en Turquie en Ligue des champions . Un résultat positif contre Galatasaray confirmerait la progression régulière de Villa sur la scène européenne et le rapprocherait des huitièmes de finale. L’entraîneur sait toutefois que les seules qualités individuelles ne suffiront pas à résister à l’intensité incessante de l’équipe qui reçoit.

L’Espagnol insiste sur l’organisation et l’unité

Emery veut éviter que l’environnement intimidant ou le jeu très énergique de Galatasaray ne perturbe le rythme de son équipe. Il a déjà largement battu des adversaires turcs à domicile en Ligue des champions, avec une victoire 6-1 contre Bursaspor à la tête de Valence en novembre 2010 et un succès 6-0 contre Fenerbahçe lors de la deuxième journée. Mais l’Espagnol sait qu’un déplacement à Istanbul exige une discipline totale.

S’exprimant auprès de TNT Sports, Emery a déclaré : « Nous devons rester concentrés sur notre plan de jeu sur le terrain. Nous devons aussi nous entraider, toujours garder une attitude positive les uns envers les autres et essayer de nous sentir forts, à l’aise et confiants dans notre jeu, même lorsque le public est contre nous. »

« Sur le terrain, il s’agit de jouer au football, de gagner les duels, d’essayer de construire le jeu et de conserver une organisation aussi solide que possible. »

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L’entraîneur de Villa salue l’apport de Torreira

Au-delà de l’atmosphère, Emery s’attend à un sérieux défi tactique face à une équipe de Galatasaray bien organisée et dotée de joueurs de qualité à tous les postes. L’entraîneur de Villa a particulièrement salué le milieu de terrain Lucas Torreira, tout en soulignant la qualité de l’ensemble de l’effectif d’Okan Buruk, alors que Villa continue d’évoluer sur la scène européenne.

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« Au pressing notamment, ils ont de très bons joueurs », a déclaré Emery. « Torreira, au milieu, joue vraiment de façon fantastique. Ils ont de très bons ailiers. Ils ont de très bons défenseurs centraux et de très bons gardiens. Je pense que l’entraîneur [Okan Buruk] fait lui aussi du très bon travail. »

« Mais nous sommes dans un nouveau chapitre et nous construisons quelque chose de différent maintenant. »

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Un défi de taille attend Villa au Rams Park

Villa aborde le match de mardi au Rams Park à un seul but de son total de 13 réalisations lors de la phase de ligue 2024-2025. Mais il ne sera pas facile pour l’équipe d’Emery de percer la défense de Galatasaray sur son terrain. Le club turc a remporté ses trois derniers matches à domicile contre des équipes anglaises, en battant Tottenham 3-2 et Liverpool deux fois sur le score de 1-0.