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Peter Schmeichel estime que le maintien doit être la priorité de Mauricio Pochettino après l’humiliante défaite de Manchester United face à Liverpool (4-0). Le gardien légendaire prévient que son ancien club risque réellement la relégation après les débuts cauchemardesques de l’Argentin sur le banc à Anfield.

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Des débuts cauchemardesques pour Pochettino à Anfield

Pochettino a vécu un premier match difficile à la tête de Manchester United, lourdement battu par Liverpool (4-0) . Réduits à dix dès le début de la rencontre, les visiteurs ne s’en sont jamais remis à Anfield. Leny Yoro a reçu un carton rouge direct à la 10e minute pour avoir fait tomber Alexander Isak. Dominik Szoboszlai a aussitôt aggravé leurs difficultés en inscrivant un superbe but sur le coup franc qui a suivi.

Florian Wirtz a rapidement doublé la mise d’une finition audacieuse, trois minutes plus tard seulement. Rio Ngumoha et Victor Munoz ont ensuite marqué en seconde période, laissant Manchester United dans la zone de relégation de Premier League.

Schmeichel lance un avertissement sans détour sur la relégation

L’ancien gardien de Manchester United Schmeichel estime que le club risque réellement de descendre en Championship. Selon lui, Pochettino doit désormais se concentrer entièrement sur le maintien dans l’élite, avant toute autre ambition.

« De manière réaliste, Manchester United peut-il simplement terminer 10e ou 12e ? Ce serait acceptable », a déclaré Schmeichel à Viaplay après la lourde défaite sur la Merseyside. « Je sais que cela peut paraître absurde, mais nous sommes dans la zone de relégation et cette équipe ressemble à une équipe qui pourrait descendre. Cela doit donc être l’objectif désormais. Aussi étrange que cela puisse paraître, pour le moment, c’est ce qui se dessine. »

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Les difficultés défensives continuent de peser sur l’équipe

Manchester United ne compte actuellement qu’un point d’avance sur la lanterne rouge, Crystal Palace, après une nouvelle prestation défensive décevante. Le club d’Old Trafford a désormais encaissé 34 buts toutes compétitions confondues cette saison. Ce chiffre alarmant lui vaut le pire bilan défensif parmi les équipes des cinq grands championnats européens. Schmeichel prévient que la situation deviendra critique si ces mauvaises performances se prolongent jusqu’à la nouvelle année.

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« Mais nous avons tous joué en Premier League, donc nous savons que nous sommes en novembre et que décembre approche. Ce n’est pas vraiment maintenant que cela se joue, a-t-il ajouté. C’est quand nous arriverons en mars : s’ils continuent ainsi aussi longtemps, il y aura des problèmes. »

« Mais je pense, du moins j’ai confiance dans sa capacité [celle de Pochettino] à corriger ces problèmes. Il ne fera jamais de ces joueurs une équipe capable de remporter le championnat. »

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Des rendez-vous décisifs en Europe et en championnat

Pochettino doit rapidement remobiliser son effectif, durement touché, alors que Manchester United se tourne aussitôt vers la compétition européenne. Le club se rendra sur le terrain du Sporting en Ligue des champions mercredi soir.

L’entraîneur récemment nommé espérera voir une réaction positive au Portugal pour enrayer la mauvaise passe actuelle. Après ce déplacement européen exigeant, Manchester United retrouvera la Premier League trois jours plus tard. Le club recevra Brentford à Old Trafford, où prendre les trois points commence déjà à sembler crucial pour ses espoirs de maintien.