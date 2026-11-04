« Nous seuls pouvons gagner ces matches » : Jose Mourinho salue le courage du Real Madrid après une remontée spectaculaire dans le temps additionnel sur le terrain de l’AEK Athènes

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Jose Mourinho estime que seul le Real Madrid aurait pu s’imposer comme son équipe l’a fait face à l’AEK Athènes. Menée au score, celle-ci a arraché une victoire spectaculaire dans le temps additionnel en Grèce. L’entraîneur a également défendu Vinicius Junior au sujet du repositionnement de Yan Diomande sur la droite et reconnu que le penalty obtenu par Kylian Mbappe sur le terrain du Racing Santander était généreux, tout en assurant que cela ne changeait rien.

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Mourinho salue le courage du Real Madrid après sa remontée en fin de match

Le Real Madrid a une nouvelle fois renversé la situation pour battre l’AEK Athènes dans le temps additionnel mercredi, et Mourinho n’avait aucun doute sur ce qui avait fait la différence. Lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur du Real Madrid a affirmé que ses joueurs avaient une capacité unique à faire la différence dans les dernières minutes.

« Nous avons gagné le premier match à la dernière minute, a-t-il déclaré. Bien sûr, je préfère gagner plus tranquillement, mais ces matches qui se décident dans les dernières minutes... nous seuls pouvons les gagner. Nous... sans que j’entende un bip... nous les avons là où il faut quand il s’agit de le faire. Et si nous le faisons, c’est parce que nous sentons tous que nous en sommes capables. Les joueurs ont du courage. »

Vinicius n’a pas contraint Diomande à jouer à droite, assure Mourinho

Mourinho a également rejeté l’idée que Vinicius avait poussé Diomande à jouer sur le côté droit. « Vinicius n’a rien provoqué, a-t-il déclaré. Diomande est venu au Real Madrid pour pouvoir jouer sur les deux ailes, pas sur une seule. Pour lui, cela ne fait aucune différence, cela ne change absolument rien, quelle que soit l’aile sur laquelle il joue. »

Interrogé sur la question de savoir s’il devait davantage user de sa main gauche ou de sa main droite avec le Brésilien, Mourinho a plaisanté : « Laquelle est la bonne et laquelle est la mauvaise ? La droite, c’est la bonne ? Je dirais... 80 % avec la droite et 20 % avec la gauche. »

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Mourinho reconnaît que le penalty obtenu par Mbappe contre le Racing Santander était généreux

Mourinho a également été interrogé sur le penalty obtenu par Mbappe lors de la victoire en championnat contre le Racing Santander, après que l’émission Tiempo de Revisión des arbitres espagnols a reconnu plus tôt dans la journée qu’il n’aurait pas dû être accordé. « Il me semble que c’est une situation sans conséquence en termes de points, a-t-il déclaré. C’est un match où, même sans ce penalty, nous gagnons quand même avec trois, quatre ou cinq buts d’écart. Si nous avions eu besoin de marquer davantage, nous l’aurions fait, mais l’équipe n’en voulait pas plus.

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« Ce n’est pas comme si nous parlions d’un match, comme d’autres dans ce championnat, où les décisions ont influencé le résultat. Nous parlons d’un penaltito [petit penalty], je l’avoue, parce que c’est le genre de penalty que l’arbitre accorde en pensant qu’il y a penalty... en réfléchissant à sa décision. Pour moi, c’est un penalty, mais s’il est accordé contre moi, je ne suis pas content. Mais nous parlons d’un match sans histoire. De quoi parlons-nous ? Nous aurions pu marquer cinq buts, sans le moindre doute. Parlons des matches où les décisions ont un impact important. Dans ce match, aucun. »

Quelle est la suite pour le Real Madrid ?

Le Real Madrid compte désormais 12 points, et Mourinho en veut sept ou huit de plus pour éviter les barrages. Prochaine étape : un déplacement à Valence samedi, avec Dean Huijsen, Ibrahima Konate, Aurelien Tchouameni et Arda Guler appelés à entrer dans l’équipe.

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Cette victoire porte également le total de Mourinho à 87 succès en Ligue des champions, soit un de plus qu’Arsene Wenger. Seuls Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola et Carlo Ancelotti le devancent.