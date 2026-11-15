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Le défenseur italien Giorgio Scalvini a assuré que la fatigue ne serait pas une excuse lorsque l’Italie affrontera la Belgique à Bruxelles. Le défenseur central de l’Atalanta se réjouit à l’idée de se mesurer à son coéquipier en club Charles De Ketelaere lors d’un match décisif de Ligue des nations.

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Scalvini écarte l’excuse de la fatigue avant le choc à Bruxelles

Le défenseur italien Giorgio Scalvini a balayé la question de l’enchaînement des matches alors que l’Italie prépare sa rencontre décisive contre la Belgique, à Bruxelles, dans le groupe 1 de la Ligue des nations de l’UEFA. Après une convaincante victoire 3-1 face à la France, l’équipe de Roberto Mancini est déterminée à conclure la phase de groupes sur une bonne note et à s’assurer la première place.

Malgré le peu de temps de récupération entre les matches, Scalvini a clairement indiqué que la fatigue ne constituait jamais une excuse valable au plus haut niveau du football international.

Le jeune joueur de l’Atalanta devrait jouer un rôle important alors que l’Italie cherchera à contenir l’attaque belge, riche en stars.

Scalvini prêt à rivaliser avec De Ketelaere sur le terrain

L’un des duels les plus intéressants de la rencontre de dimanche au Koning Boudewijnstadion opposera Scalvini à son coéquipier de l’Atalanta, Charles De Ketelaere.

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« Charles est un grand joueur, un attaquant un peu atypique parce qu’il sait protéger le ballon, mais il est aussi bon dans le dribble et pour attaquer les espaces », a déclaré Scalvini au sujet de son coéquipier en club.

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« En plus, c’est quelqu’un de formidable, nous entretenons une très belle relation, mais demain, nous serons adversaires. Chacun de nous fera tout son possible pour repartir avec les trois points. Ce match peut renforcer notre confiance, il est très important et nous tenons beaucoup à cette compétition. »

La fatigue physique ne doit pas entraver la quête de régularité

Évoquant les exigences physiques imposées aux joueurs modernes lors des périodes internationales chargées, Scalvini a souligné que la confiance et une bonne récupération restaient primordiales.

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« Le résultat du match aller n’était pas positif, mais même à Rome, nous avons fait de bonnes choses en seconde période », s’est souvenu Scalvini, faisant référence à leur défaite initiale contre la Belgique. « Nous y avons cru, la conviction est ce qui compte le plus et demain, nous jouerons à fond, avec la bonne attitude. »

Réaffirmant sa position sur la fatigue de l’effectif, le défenseur central a ajouté : « Une fois un match terminé, il faut récupérer son énergie et se préparer au mieux pour le suivant. Nous avons eu peu de jours de repos, mais ce n’est pas une excuse, point final. Demain, nous essaierons de faire de notre mieux. »

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L’Italie veut prendre de l’élan avant les grands tournois

Pour Scalvini et ses partenaires en défense, ne pas encaisser de but face à une équipe belge douée techniquement serait une précieuse source de confiance pour l’Italie en vue des prochaines échéances internationales.

Avec une courte avance en tête du groupe 1, l’Italie conforterait sa place parmi l’élite européenne grâce à une prestation maîtrisée à Bruxelles.

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Scalvini et ses coéquipiers sont pleinement concentrés sur l’objectif de livrer une prestation disciplinée pour conclure une phase de groupes réussie.