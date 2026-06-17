« Nous savons tous ce qui s'est passé au Qatar »… La télévision algérienne s'en prend à l'arbitrage du match contre l'Argentine

La polémique arbitrale a resurgi lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2026 entre l’Algérie et l’Argentine, conclu par une victoire 3-0 des vice-champions du monde. Lionel Messi a certes volé la vedette en inscrivant un premier hat-trick dans la compétition, mais plusieurs décisions de l’arbitre ont immédiatement fait réagir.

Malgré la nette supériorité argentine au tableau d’affichage, le débat en Algérie ne s’est pas limité aux trois buts de Messi : il a également porté sur plusieurs décisions arbitrales controversées, notamment la faute du capitaine argentin sur le défenseur Aïssa Mandi ainsi que le but refusé à Farès Chaïbi.

L’ancien arbitre international algérien Mohamed Zakrini, l’un des experts les plus écoutés à la télévision algérienne, a vivement critiqué l’arbitre polonais Szymon Marciniak, estimant que Messi méritait un carton rouge direct pour son tacle sur Mandi en première période.

Au micro du studio d’analyse officiel de la télévision algérienne, il a estimé que l’incident aurait dû entraîner une intervention du VAR, d’autant plus que la séquence n’a pas été réexaminée malgré sa gravité.

Il a également exprimé des réserves sur l’annulation du but de Fares Chaibi, jugeant que l’action n’était pas assez limpide pour justifier une annulation aussi catégorique.

« Si la situation avait été inversée et que Mandi avait réalisé la même intervention sur Messi, la décision aurait été tout à fait différente », a-t-il asséné.

Ses réserves ne se limitent pas aux décisions de l’arbitre : il conteste aussi la désignation de Marciniak, à qui il refusait déjà de confier la rencontre, au motif qu’il avait officié la finale du Mondial 2022 remportée par l’Argentine.

Il a également estimé inopportun de confier le match d’ouverture de l’Argentine à l’arbitre de la dernière finale mondiale, une décision selon lui propice aux polémiques.

Il a conclu par une pique : « Nous savons tous ce qui s’est passé lors de la finale de la Coupe du monde », une référence à la finale qatarie qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

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