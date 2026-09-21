Le quotidien sportif français a publié une heat map de la première période des Merengue. On y voit que les superstars Kylian Mbappé et Vinicius Junior ont occupé presque exactement le même espace sur le terrain pendant l’ensemble des 45 premières minutes.

Malgré les doutes déjà apparus en amont concernant leur entente, Mourinho a renoncé à des ajustements dans son onze et a aligné d’entrée Mbappé et Vinicius aux côtés de Jude Bellingham et Arda Güler.

Le quatuor a cependant échoué en raison du manque d’équilibre sur le terrain. Au lieu de permettre aux qualités individuelles de s’exprimer grâce à une répartition intelligente des espaces, les forces offensives se sont mutuellement gênées.

Le chevauchement constant dans le même rayon de déplacement a privé les Merengue de leur tranchant en attaque et a mis en évidence de nets problèmes de coordination dès que l’intensité de l’adversaire est montée. Dans un duel intense, l’équipe a affiché une organisation assez désordonnée.

Diego Simeone : voilà la faiblesse du Real Madrid

L’entraîneur de l’Atlético, Diego Simeone, a exploité ces faiblesses avec constance et a déclaré sur l’issue du match après le coup de sifflet final : « En dehors des expulsions, le déroulement du match était clair : une équipe a eu davantage le ballon, une équipe a su profiter des moments décisifs, et l’autre équipe n’a pas créé les occasions qu’elle a normalement. Nous savions où nous pouvions leur faire mal, à savoir sur leur côté gauche. »

L’analyse de L'Equipe a même été dévastatrice. « Mbappé et Vinicius se sont positionnés presque dans la même zone pendant toute la première période, une scène qui a clairement mis en lumière le problème collectif du Real Madrid et la mauvaise répartition des rôles au sein de l’équipe », a écrit le journal.

L’expulsion de Dean Huijsen en seconde période a encore aggravé la situation des visiteurs. En infériorité numérique, Madrid a encaissé deux buts et a finalement dû s’incliner 2-1.

Après la défaite, Mourinho a flairé un complot, tandis que Bellingham a lui aussi critiqué les décisions de l’arbitre. Pour le Real, la soirée a de toute façon été doublement amère : non seulement l’équipe n’a pris aucun point, mais le milieu de terrain Fede Valverde s’est aussi vraisemblablement gravement blessé.