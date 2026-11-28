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Cesc Fabregas a salué Nico Paz, « merveilleux mélange » de talent et de qualités physiques, en soulignant la progression du jeune joueur à Côme. L’entraîneur espagnol a également reconnu que ses jeunes talents voient souvent le club de Serie A comme un tremplin vers les plus grands clubs du monde.

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Le talent naturel plutôt qu’un entraînement qui formate les joueurs

L’entraîneur de Côme, Fabregas, a mis en garde contre l’évolution de la formation des joueurs, estimant qu’un encadrement trop poussé risque d’étouffer la créativité naturelle des plus grands espoirs du football. Évoquant l’ascension rapide de Paz, l’ancien milieu d’Arsenal et de Barcelone a souligné que certains joueurs possèdent une compréhension instinctive du jeu qui ne peut pas s’acquérir à l’entraînement.

« Aujourd’hui, nous risquons de créer des robots, ce qui aide un certain type de joueur. Mais avec Nico Paz, savoir qu’il peut faire le bon choix pour gagner ou faire la différence, cela aide vraiment », a expliqué Fabregas samedi en conférence de presse, avant la réception de la Juventus par Côme dimanche. Côme aborde ce match à la cinquième place de Serie A avec 26 points, six de moins que la Lazio, leader du championnat.

« Ce n’est pas grâce à mon travail. Nous avons simplement essayé de le faire progresser sur le plan mental et dans la régularité, mais avoir un numéro 10 qui défend comme lui, ou un numéro 9 comme Tasos Douvikas qui peut aider la défense, c’est particulier. Nous sommes très heureux de Nico Paz, et tout le mérite lui revient », a-t-il ajouté.

Un mélange idéal de qualités

Paz est devenu le joyau du projet de Côme depuis son arrivée du centre de formation du Real Madrid, dans le cadre d’un accord de copropriété initial. Le club de Serie A a payé 60 millions d’euros pour acquérir les 50 % restants de ses droits au cours de l’été, même si le Real Madrid conserve une option pour faire revenir le joueur de 22 ans contre 80 millions d’euros en juin 2027.

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« Nico, c’est du physique et du talent, de la vision du jeu et du mental », a ajouté Fabregas. « C’est un merveilleux mélange, sa mère et son père ont fait du très bon travail. Je jouais à son poste, alors j’aime discuter avec lui pour savoir s’il voit les mêmes choses que moi. Parfois, je pense que les joueurs n’ont même pas besoin qu’on leur apprenne à se déplacer ou à contrôler le ballon : il s’agit plutôt de tactique. Ce qui est formidable avec Nico Paz, c’est qu’il ne réfléchit pas, il fait simplement ce qu’il faut. »

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Un tremplin vers les plus grands clubs

Si Côme a connu un parcours remarquable jusqu’en Serie A et en Ligue des champions, sa campagne européenne a été particulièrement impressionnante cette saison . Pour sa première participation à la compétition, l’équipe de Fabregas occupe la troisième place du classement de la phase de ligue avec 12 points après cinq journées. L’entraîneur reste toutefois lucide quant à la place du club dans la hiérarchie européenne.

« Un jeune joueur est comme une éponge, il absorbe les connaissances », a déclaré l’Espagnol en évoquant la progression de son effectif. « Côme n’est pas le sommet de leur carrière , ils veulent aller à Manchester City ou à la Juventus. Ils écoutent, cherchent toujours à trouver des espaces, sont très intuitifs et posent beaucoup de questions. Ici, nous avons une attitude sérieuse et professionnelle, même lorsque les joueurs sont jeunes. »

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Accepter les départs inévitables

« Quand ils seront prêts à prendre leur envol et que Côme ne fera plus partie de leurs projets, nous les laisserons partir et nous recruterons quelqu’un d’autre », a conclu Fabregas.

Pour l’heure, Paz reste la pièce maîtresse d’une équipe qui continue de déjouer les pronostics en Italie et sur la scène continentale. Le joueur de 22 ans a confirmé son importance avec un bilan impressionnant de six buts et huit passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, prouvant que le talent naturel a toujours sa place dans un football de plus en plus structuré.