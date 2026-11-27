Partager Suivez GOAL sur Google

Morgan Gibbs-White a appelé les supporters de Nottingham Forest à faire bloc, assurant que l’effectif soutient pleinement son nouvel entraîneur après une victoire palpitante 3-2 contre Chelsea. Ce résultat accentue la pression sur Xabi Alonso, dont l’équipe a subi une troisième défaite consécutive en Premier League lors d’une soirée pluvieuse au City Ground.

Publicité

Gibbs-White appelle Forest à faire bloc pour ouvrir une nouvelle ère

Le capitaine de Nottingham Forest, Morgan Gibbs-White, a été le héros de la soirée vendredi, inscrivant un doublé pour offrir trois points précieux à son équipe dans des conditions difficiles. Le milieu de terrain a rapidement salué l’approche tactique adoptée sous la houlette du nouvel entraîneur du club, soulignant que l’équipe était prête à surmonter les difficultés inévitables d’un changement d’entraîneur en cours de saison.

Au micro de Sky Sports après le coup de sifflet final, l’international anglais est revenu sur l’atmosphère particulière du City Ground sous les projecteurs, expliquant comment son équipe avait répondu présent malgré le mauvais temps.

« C’est pour vivre des soirées comme celle-ci que l’on vient ici. Des matches de nuit, de la pluie, du mauvais temps, mais nous avons fait le travail. Nous en avons parlé avant le match : c’est un endroit où il est difficile de venir jouer, surtout quand nous mettons autant de pression sur le porteur du ballon. Nous avons tenu bon et fait le travail. Il y aura toujours des moments de tension, quoi qu’il arrive. Nous devons prendre conscience que nous avons un nouvel entraîneur. Nous restons derrière lui et tout ne sera pas toujours beau à voir. Mais dans des moments comme celui-ci, nous devons en profiter », a expliqué Gibbs-White à la chaîne.

Une leçon tactique infligée à Chelsea, toujours en difficulté

Le match a démarré sur un rythme effréné, Forest prenant l’avantage grâce à un exploit individuel. Igor Jesus a réduit au silence les supporters visiteurs après seulement cinq minutes, d’une frappe spectaculaire qui a donné le ton de la soirée.

Publicité Publicité

Gibbs-White a doublé la mise sur penalty peu après la pause. Le remplaçant de Chelsea Emmanuel Emegha a marqué deux fois pour maintenir son équipe dans le match, mais un second but du capitaine de Forest a fait la différence. Gibbs-White a particulièrement salué ses coéquipiers, soulignant la qualité des ballons qu’ils lui avaient adressés tout au long des 90 minutes.

Related Topics

Revenant sur le premier but, il a déclaré : « C’était un très beau but, c’était incroyable. J’étais ravi pour lui. » Il a également adressé des éloges particuliers à Xaver Schlager, dont la vision du jeu a permis de délivrer la passe décisive sur le but de la victoire en seconde période. « C’était incroyable, il l’a déjà fait plusieurs fois à l’entraînement. J’essaie toujours de faire ces appels », a-t-il ajouté.

Cette victoire éloigne encore Forest de la zone dangereuse, tandis que Chelsea reste huitième du classement de Premier League après ce nouveau revers à l’extérieur.

Publicité

Chelsea tombe au City Ground pour la première fois depuis 1997

Pour Xabi Alonso et Chelsea, ce résultat confirme une tendance inquiétante, marquée par de mauvaises performances et une fragilité défensive. Malgré les efforts d’Emegha, qui a tenté d’arracher le match nul d’une tête bien placée en fin de rencontre, le club londonien n’a pas trouvé l’égalisation dans le temps additionnel.

Cette défaite a une portée historique : c’est la première fois que Chelsea perd à l’extérieur contre Nottingham Forest depuis 1997. Elle prolonge la mauvaise série de Chelsea, qui n’a pris aucun point lors de ses trois derniers matches de championnat et peine à trouver de la régularité.

Publicité

Les chiffres sont préoccupants pour les dirigeants de Stamford Bridge : l’équipe a désormais perdu quatre de ses cinq derniers matches de Premier League. Cette mauvaise série en championnat, conjuguée à une élimination récente en Carabao Cup, laisse le club en difficulté à l’approche d’un mois de décembre chargé.