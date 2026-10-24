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La tension est à son comble avant le dernier Clasico, après les critiques acerbes de Thibaut Courtois sur le comportement du FC Barcelone. Alors que les deux géants espagnols se préparent à un duel décisif au sommet de la Liga, le gardien belge a estimé que le camp catalan manquait clairement de classe.

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Un choc au sommet en perspective

Barcelone aborde El Clasico avec un bilan parfait sur la scène nationale, sans avoir perdu le moindre point en Liga cette saison. Son élan a toutefois été sérieusement freiné par une défaite en milieu de semaine face au Paris Saint-Germain, sa première de la saison toutes compétitions confondues.

À l’inverse, le Real Madrid connaît une saison largement frustrante au regard de ses exigences. Les hommes de Jose Mourinho commencent tout juste à trouver leur rythme et ont pris un élan précieux grâce à deux victoires consécutives avant leur déplacement en Catalogne.

Courtois pointe le manque de respect du club catalan

Getty Images

À l’approche du derby, Courtois n’a pas mâché ses mots au sujet de cette rivalité féroce. Le joueur de 32 ans a laissé entendre que le club catalan refusait systématiquement de reconnaître la qualité du Real Madrid, se plaçant sur le terrain du respect lors d’un entretien avec DAZN (via Madrid Universal).

« El Clasico ? Tout d’abord, nous n’avons absolument aucun problème à prononcer les noms des joueurs de Barcelone. C’est là, je pense, que nous sommes différents, a déclaré Courtois. Cela ne nous pose aucun problème de faire l’éloge de quelqu’un, même s’il s’agit d’un adversaire. Nous respectons les joueurs qui font du bon travail, contrairement à l’autre camp. »

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Le gardien belge a également écarté sans hésiter l’idée que cette affiche historique ait perdu de son éclat traditionnel. « Il y a peut-être eu une période où les stars manquaient à El Clasico, mais aujourd’hui, de nouveaux joueurs sont apparus », a-t-il ajouté.

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Une nouvelle génération de stars au premier plan

La rivalité est incontestablement entrée dans une nouvelle ère après les départs de légendes comme Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Courtois a tenu à mettre en avant la nouvelle vague de talents de premier plan qui donnent désormais le ton à cette confrontation, en saluant notamment un adolescent remarquable dans les rangs adverses.

« Nous avons Vinicius Jr, [Kylian] Mbappe, Jude [Bellingham]. Ils ont Raphinha, Lamine [Yamal], qui est un joueur fantastique », a souligné le numéro un madrilène. Les deux équipes disposent actuellement d’attaques redoutables, de quoi laisser présager une bataille tactique explosive.

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Courtois a conclu son analyse en exposant la détermination de son équipe : « C’est une rivalité intense. Ces dernières années, ils nous ont fait mal lors de certains matches ; il est maintenant temps pour nous de répondre. Gagner sur leur terrain enverrait un message fort. »

Un duel qui pourrait définir la saison

Getty Images

Cette rencontre offre au Real Madrid une occasion majeure de mettre fin au parcours parfait de Barcelone en Liga. Une victoire marquante à l’extérieur permettrait non seulement de prendre sa revanche sur les défaites passées, mais aussi de confirmer le récent regain de forme du Real après un début d’année poussif.

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Pour Barcelone, il est essentiel de rebondir après sa déception européenne contre le PSG. Prendre les trois points face à son plus grand rival dissiperait immédiatement les doutes persistants, réaffirmerait sa domination sur la scène nationale et conforterait son statut d’équipe à battre en Espagne.











