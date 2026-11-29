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L’ancien défenseur de Manchester United et de l’Argentine Marcos Rojo a fondu en larmes après la défaite d’Estudiantes face à Palmeiras (1-0), samedi, en finale de la Copa Libertadores à Montevideo. Revenu dans son club formateur pour tenter de décrocher un deuxième titre continental, le vainqueur de l’édition 2009 a assuré que son équipe quittait l’Uruguay la tête haute.

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Rojo en larmes après la défaite d’Estudiantes en finale

L’ancien défenseur de Manchester United Marcos Rojo a fondu en larmes après la défaite d’Estudiantes face au géant brésilien Palmeiras (1-0), samedi, en finale de la Copa Libertadores au stade Centenario de Montevideo. Ramon Sosa a inscrit le but décisif, privant le club argentin d’un cinquième sacre continental et offrant à Palmeiras son quatrième titre dans la compétition.

Rojo, qui a commencé sa carrière à Estudiantes et y a remporté le trophée en 2009 avant de passer par le Spartak Moscou, le Sporting CP, Manchester United et Boca Juniors, a reconnu qu’il n’avait jamais pensé avoir une nouvelle chance de disputer cette finale sous les couleurs de son club formateur.

« Nous repartons tristes, mais la tête haute »

S’exprimant avec émotion au micro de Telefe après le coup de sifflet final, l’international argentin aux 61 sélections, finaliste de la Coupe du monde de la FIFA 2014 et vainqueur de quatre trophées lors de son passage à Old Trafford, s’est dit fier du parcours d’Estudiantes dans la compétition, malgré l’échec de l’équipe à ramener le trophée à La Plata.

« L’émotion est très forte, parce que je ne pensais pas avoir l’occasion de rejouer pour Estudiantes, encore moins de disputer une autre finale de la Copa Libertadores avec ce maillot, a déclaré Rojo. C’est un immense honneur de faire partie de ce groupe, qui a réalisé un parcours incroyable en Libertadores et représenté le club comme personne. Nous repartons tristes de ne pas avoir pu ramener la Coupe à La Plata, mais la tête haute, parce que nous avons tout donné jusqu’au bout. »

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Palmeiras entre dans l’histoire, Muslera confirme sa retraite

Cette défaite marque aussi la fin de la carrière de Fernando Muslera, gardien d’Estudiantes âgé de 40 ans. Il a confirmé sa retraite dans le stade uruguayen où il avait fait ses débuts professionnels. « Beaucoup d’amertume après ce résultat, mais aussi de la satisfaction pour la manière dont nous avons joué jusqu’au match d’aujourd’hui. Je pars très heureux », a déclaré Muslera à ESPN, en remerciant ses coéquipiers et le président du club, Sebastian Veron.

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De son côté, le Palmeiras d’Abel Ferreira a célébré une 11e victoire consécutive record en matches à élimination directe en 2026. Avec quatre titres en Libertadores, le club rejoint Flamengo, Estudiantes et River Plate au palmarès historique.

Estudiantes se tourne vers la suite après un parcours continental dont il peut être fier

Tandis que Palmeiras fête son 13e trophée majeur depuis 2020 sous la direction de Ferreira et de son capitaine Gustavo Gomez, Rojo et Estudiantes rentrent en Argentine les mains vides, après être passés à un but du sacre continental.

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Pour Rojo, qui avait remporté la Primera División avec Estudiantes en 2010 et y était revenu en prêt de Manchester United en 2020 avant son dernier passage à La Plata, ce parcours jusqu’à Montevideo restera néanmoins un chapitre marquant de son retour au club.