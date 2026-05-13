Nous recherchons des talents capables de briller sous pression et de prendre les bonnes décisions au moment crucial

Sur un terrain de football, tout repose sur la vision du jeu, le sang-froid et la capacité à prendre les bonnes décisions sous pression. Ce sont précisément ces qualités qui caractérisent également le travail chez DJI.

Agent de sécurité : conserver une vision d’ensemble sous pression

En tant qu’agent de sécurité chez DJI, à l’image de Jaap Stam, vous conservez la maîtrise du jeu, que ce soit au sein de l’établissement ou lors du transport des détenus vers le commissariat, le tribunal ou l’hôpital. Vous anticipez, restez vigilant et intervenez au bon moment, comme sur un terrain.

Agent pénitentiaire : trouver l’équilibre entre intervenir et comprendre

En tant qu’agent pénitentiaire (PIW), vous êtes indispensable au sein de l’établissement. Vous garantissez la sécurité et la structure, et accompagnez les détenus dans leurs activités quotidiennes. Vous les aidez à gérer les conflits et à canaliser leurs émotions. Comme l’arbitre qui doit décider quand intervenir, quand laisser jouer et quand imposer une limite, vous faites ces choix chaque jour. En maintenant l’équilibre entre fermeté et humanité, vous veillez à ce que les détenus ressortent en meilleure forme qu’à leur arrivée.

Accompagnateur professionnel : construire l’avenir

En tant qu’accompagnateur professionnel, vous endossez le rôle d’un véritable coach. Vous guidez les détenus au sein de l’atelier, leur redonnez un cadre et les orientez vers l’obtention d’un diplôme professionnel, afin qu’ils sortent mieux armés. Une mission gratifiante qui vous enseigne autant qu’elle vous challenge.

Travailler chez DJI, c’est bien plus que cela. Ici, on apprend à mettre ses préjugés de côté. On regarde au-delà des actes commis par une personne et on comprend que chaque jour est une expérience unique. Votre travail ne se limite pas à fermer des portes. Ici, des portes s’ouvrent aussi. DJI n’est pas seulement un lieu où la liberté s’arrête, mais surtout un espace où elle repart du bon pied, en vue d’une réinsertion réussie.

Ce défi ne repose pas seulement sur vos épaules : il définit votre métier. Que vous évoluiez comme agent de sécurité, expert·e informatique, membre du siège, professionnel·le de la santé ou dans l’une des nombreuses autres fonctions, chaque poste, à chaque niveau, est une pièce essentielle du dispositif.

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